Більше не буде линяти: як зберегти колір тканини під час прання

Кольорові речі допомагають створювати яскраві образи. Однак під час прання тканина може линяти. І через певний час доводиться викидати улюблені речі. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як зберегти колір під час прання.

Як зробити, щоб одяг не линяв під час прання

Щоб яскравий одяг довго залишався як новий, потрібно знати, як його правильно сушити і прати. Існує кілька порад:

читання інструкції — виробник завжди вказує інформацію про оптимальну температуру та режим прання, який найкраще підходить для тканини;

— виробник завжди вказує інформацію про оптимальну температуру та режим прання, який найкраще підходить для тканини; тестування — перед пранням краще замочити в тазику річ і подивитися, чи зафарбується вода. Якщо так, тоді цей предмет гардеробу краще не прати разом з іншим одягом, а ще не можна використовувати гарячу воду;

— перед пранням краще замочити в тазику річ і подивитися, чи зафарбується вода. Якщо так, тоді цей предмет гардеробу краще не прати разом з іншим одягом, а ще не можна використовувати гарячу воду; сортування — речі перед пранням потрібно розділяти за кольором, вагою, матеріалом та ступенем забруднення;

— речі перед пранням потрібно розділяти за кольором, вагою, матеріалом та ступенем забруднення; виставляння правильної температури — колір з одягу швидше буде виводитися, якщо постійно прати за гарячої температури, тому максимум краще обирати 30-40 градусів;

— колір з одягу швидше буде виводитися, якщо постійно прати за гарячої температури, тому максимум краще обирати 30-40 градусів; підбирання засобу — порошки, капсули та рідкі мийні засоби мають свої переваги та недоліки, тому для кожної тканини краще підбирати свій.

Сушити одяг також потрібно правильно. Не слід розвішувати речі біля батареї чи обігрівача, тому що вони можуть втратити колір через деякий час. Тканина також може вигорати на сонці. Тому краще яскраві речі сушити на свіжому повітрі, але не під прямими сонячними проміннями.

Як зберегти колір тканини за допомогою народних засобів

Сьогодні в магазинах можна знайти велику кількість різноманітних засобів, які допомагають зберегти колір одягу під час прання. Однак є і дієві народні рецепти. Найпопулярніші серед них:

чорний перець (горошок) — додається 1 столова ложка в барабан і запускається режим полоскання;

— додається 1 столова ложка в барабан і запускається режим полоскання; сіль — 1 столова ложка всипається в барабан машинки (чи тазик з одягом, якщо це ручне прання), потім річ потрібно додатково прополоскати;

— 1 столова ложка всипається в барабан машинки (чи тазик з одягом, якщо це ручне прання), потім річ потрібно додатково прополоскати; оцет — знову ж таки потрібна лише 1 столова ложка, яка додається в барабан, потім запускається прання (оцет здатний не лише захистити одяг від злиняння, але й допомагає відновити колір тканини);

— знову ж таки потрібна лише 1 столова ложка, яка додається в барабан, потім запускається прання (оцет здатний не лише захистити одяг від злиняння, але й допомагає відновити колір тканини); сода — в барабан засипається одна склянка продукту і тоді вмикається звичайний режим прання. Вона також пом'якшує тканини і прибирає неприємний запах.

Лимонний сік також можна застосовувати як засіб, який допомагає зберегти колір тканини. Для цього сік половини лимона видавлюється просто на брудний одяг, а потім вони завантажуються в барабан.

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