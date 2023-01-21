Больше не будет линять: как сохранить цвет ткани во время стирки

Цветные вещи помогают создавать яркие образы. Однако во время стирки ткань может линять. И через время приходится выбрасывать любимые вещи. Читайте в материале ТСН.ua, как сохранить цвет во время стирки.

Как сделать, чтобы одежда не линяла во время стирки

Чтобы яркая одежда долго оставалась как новая, нужно знать, как ее правильно сушить и стирать. Существует несколько советов:

чтение инструкции — производитель всегда указывает информацию об оптимальной температуре и режиме стирки, который лучше всего подходит для ткани;

— производитель всегда указывает информацию об оптимальной температуре и режиме стирки, который лучше всего подходит для ткани; тестирование – перед стиркой лучше замочить в тазике вещь и посмотреть, закрашивается ли вода. Если да, тогда этот предмет гардероба лучше не стирать вместе с другой одеждой, а еще нельзя использовать горячую воду;

– перед стиркой лучше замочить в тазике вещь и посмотреть, закрашивается ли вода. Если да, тогда этот предмет гардероба лучше не стирать вместе с другой одеждой, а еще нельзя использовать горячую воду; сортировка — вещи перед стиркой нужно разделять по цвету, весу, материалу и степени загрязнения;

— вещи перед стиркой нужно разделять по цвету, весу, материалу и степени загрязнения; выставление правильной температуры – цвет из одежды быстрее будет выводиться, если постоянно стирать при горячей температуре, поэтому максимум лучше выбирать 30-40 градусов;

– цвет из одежды быстрее будет выводиться, если постоянно стирать при горячей температуре, поэтому максимум лучше выбирать 30-40 градусов; подбор средства – порошки, капсулы и жидкие моющие средства имеют свои преимущества и недостатки, поэтому для каждой ткани лучше подбирать свой.

Сушить одежду тоже нужно правильно. Не следует развешивать вещи возле батареи или обогревателя, так как они могут потерять цвет через некоторое время. Ткань может выгорать на солнце. Поэтому лучше яркие вещи сушить на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами.

Как сохранить цвет ткани с помощью народных средств

Сегодня в магазинах можно найти множество разнообразных средств, которые помогают сохранить цвет одежды во время стирки. Однако есть и действенные народные рецепты. Самые популярные среди них:

черный перец (горошек) – добавляется 1 столовая ложка в барабан и запускается режим полоскания;

– добавляется 1 столовая ложка в барабан и запускается режим полоскания; соль – 1 столовая ложка всыпается в барабан машинки (или тазик с одеждой, если это ручная стирка), затем вещь нужно дополнительно прополоскать;

– 1 столовая ложка всыпается в барабан машинки (или тазик с одеждой, если это ручная стирка), затем вещь нужно дополнительно прополоскать; уксус — опять же требуется только 1 столовая ложка, которая добавляется в барабан, затем запускается стирка (уксус способен не только защитить одежду от слиняния, но и помогает восстановить цвет ткани);

— опять же требуется только 1 столовая ложка, которая добавляется в барабан, затем запускается стирка (уксус способен не только защитить одежду от слиняния, но и помогает восстановить цвет ткани); сода – в барабан засыпается один стакан продукта и тогда включается обычный режим стирки. Она также смягчает ткани и убирает противный запах.

Лимонный сок также можно применять как средство, помогающее сохранить цвет ткани. Для этого сок половины лимона выдавливается прямо на грязную одежду, затем они загружаются в барабан.

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