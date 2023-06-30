Режими прання: які вони бувають і чим насправді відрізняються

Перед вами сучасна нова пральна машина з великою кількістю різних режимів прання, з яких найчастіше використовують всього лише кілька. Відбувається так тому, що назви більшості режимів незрозумілі. Давайте ж розбиратися у відмінностях.

Звичайно, різні виробники часто називають режими по-своєму, проте можна поділити всі типи прання на три основні групи:

програми, характеристики яких можуть змінюватися в залежності від тканини, що переться;

режими, які спрямовані на економію (електроенергії, води);

програми, які дбають про здоров'я (наприклад, прання дитячих речей тощо).

Як вибрати режим прання одягу: секрети різних програм

Режим прання "Бавовна/Льон"

Особливості:

високі оберти віджимання (понад 1000 об/хв);

висока температура (до 90 градусів).

Найбільш "спекотними" з точки зору температури води є два режими прання: "Бавовна/Льон" та спеціальний дитячий, який орієнтований на кип'ятіння одягу (там температура також сягає 90-95 градусів). Однак у більшості пральних машин ці програми використовуються для виведення сильних забруднень на одязі і білизні (чоловічі шкарпетки, футболки, рушники, постільна білизна тощо).

Слід також зазначити, що в режимах, які були створенні для прання натуральних тканин, використовується багаторазове полоскання і віджимання на високих обертах. Пов'язано це з тим, що з бавовни і льону дуже важко виполіскується пральний порошок, а самі тканини є гігроскопічними.

Режим "Синтетика"

Особливості:

малі оберти віджимання (не більше 800 об/хв);

низькі температури (до 40 градусів).

Деякі виробники часто називають цю програму "Змішані тканини". Вона дає можливість в процесі одного прання випрати різні види тканин, а прання завжди відбувається за низької температури (30-40 градусів). Ви можете підвищити її вручну до 60 градусів, але це не завжди потрібно робити, адже деякі види синтетичних тканин можуть просто дефомуватися.

Якщо вам важко зорієнтуватися, як краще прати той чи інший предмет одягу, обов'язково прочитайте інструкцію на ярлику. Так ви точно не помилитесь з температурою.

Режим прання "Шерсть"

Особливості:

спеціальний алгоритм обертання барабана;

малі оберти віджимання (не більше 800 об/хв);

невисока температура (не вище 40 градусів).

Хоча ця програма, зазвичай, не викликає запитань, коли її потрібно використовувати, варто зазначити, що вона підходить не лише вовняним речам, але й тому одягу, який містить невисокий відсоток вовни (на ярлику також може бути написано "альпака", "мохер"). Крім того в господарстві завжди потрібно мати спеціальний пральний засіб для вовняних речей, який пом'якшить тканину і вбереже його від зношування під час інтенсивного віджимання.

Практично аналогом цього режиму є "Делікатний". В ньому також можна прати шерсть, а також шовкові блузи, тонку білизну, краватки, палантини. В цьому разі прання відбувається за низької температури, а швидкість віджимання не перевищує 400 об/хв.

Деякі пральні машинки пропонують також окремий режим для прання тільки білої або тільки чорної білизни. Іноді ці програми поєднуються, тоді можна побачити назву "Чорне/біле 40". Це означає, що цей режим підходить для прання білої і чорної білизни, він використовує температуру до 40 градусів.

Режим "Швидке прання"

Режим "Швидке прання": особливості / Фото: pixabay.com

Особливості:

це найшвидший режим прання — час циклу всього 40 хв;

невисокі температури (від 30 до 40 градусів).

Далеко не завжди нам потрібно використовувати повноцінне прання. Наприклад, іноді просто хочеться "освіжити" білизну чи улюблену сорочку. Саме для такого і була створена ця програма, в якій вода нагрівається максимум до 40 градусів. Хоча час циклу і скорочується, він проходить повністю всі етапи.

Режим прання "Дитячий одяг"

Особливості:

максимальні оберти віджимання;

ретельне полоскання;

висока температура (90-95 градусів).

Що важливо пам'ятати, коли ви перете дитячий одяг? Відіпрати плями і позбутися пилових кліщів, тому виставляється висока температура, далі потрібно ретельно видалити всі залишки порошку, тому і використовується додаткове полоскання. Насамкінець, дитячий одяг потребує швидкого висушування, тому віджимання відбувається на максимальних обертах. Але не весь дитячий одяг можна прати за допомогою цього режиму. Наприклад, синтетика його не перенесе.

Режим "Ручне прання" в машинці

Особливості:

мінімальні оберти віджимання;

особливий алгоритм обертання барабана.

Ручне прання а машинці використовується тоді, коли потрібно випрати речі, що не переносять традиційних програм. Тому в цьому разі потрібно максимально акуратно відібрати одяг. Високих обертів віджимання тут ви не побачите. В результаті: серйозні плями навряд чи вийде відіпрати, але речі точно не зіпсуються.

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