Выворачивать или нет вещи во время стирки: все "за" и "против"

Перед каждой стиркой мы усердно выворачиваем вещи, как научили нас наши мамы и бабушки. Но действительно есть ли смысл в этом методе?

Мнения относительно того, нужно ли выворачивать одежду во время стирки, расходятся. Одни уверены, что это очень важно, другие говорят, что этого лучше не делать, а некоторые вообще не придают особого значения этому аспекту.

Зачем выворачивать одежду во время стирки: типичные причины "за"

Многие задумываются, нужно ли выворачивать даже носки во время стирки? Возможно, есть определенные вещи, которые можно оставить так. Вот типичные причины, почему лучше одежду все же выворачивать наизнанку:

Изделия будут дольше сохранять цельные волокна и насыщенность цвета на лицевой стороне. Фурнитура не будет повреждать как саму вещь так и другую одежду, которую вы стираете в машинке вместе с ней. Застежки и пуговицы лучше сохраняют свою функциональность и внешний вид, будет меньше царапин, сколов. Также дольше сохраняются аппликация, наклейки, стразы, вышивки и т.д. Существенно снижается интенсивность образования катышек. На лицевой стороне изделия не остаются пятна от стирального порошка, который может плохо вымываться. Вам не придется выворачивать мокрые вещи для более бережной сушки. Зачем выворачивать вещи во время сушки? Так они дольше сохраняют свой цвет, не выгорают, особенно если вы сушите на солнце.

То есть, независимо от уровня деликатности тканей, вещи перед стиркой все же лучше выворачивать наизнанку. Последствия неправильной стирки могут накапливаться и ухудшать состояние любого изделия.

Нужно ли выворачивать одежду во время стирки: причины "против"

Некоторые считают, если выворачивать вещи во время стирки наизнанку, то это затрудняет выведение сложных пятен. И действительно, пятна появляются именно на лицевой стороне одежды. Если ткань плохо поддается стирке, логично, что вывертывание может сделать этот процесс еще более сложным. Учитывая это, следует запомнить несколько важных советов:

всегда следует выворачивать вещи наизнанку, если вы собираетесь только освежить их с помощью стирки, но серьезных загрязнений на них нет;

если на одежде есть устаревшие или серьезные пятна перед стиркой их лучше замочить или стирать вручную, в некоторых случаях их лучше стирать без выворачивания;

лучше минимизировать количество стирки на лицевой стороне, чтобы вещь сохранила свое качество (чередуйте стирку наизнанку с стиркой лицевой стороны);

если одежда очень грязная, но имеет металлическую фурнитуру, декор, лучше ее стирать вручную и очень бережно.

Всегда обращайте внимание на индивидуальные особенности каждого изделия. Не следует торопиться и бросать все вещи вместе в барабан машинки. Правильно приобретенная и вывернутая наизнанку одежда прослужит гораздо дольше.

Читайте также: