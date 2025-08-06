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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 6 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Горн

Горн / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любого дела – как профессионального, так и бытового.

Символ дня: горн.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, особенно если вовремя принять необходимые меры.

Питание дня: под запретом все то, что может привести к пищевому отравлению: просроченные продукты, фастфуд и уличная еда.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай созревших к этому времени овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: от гадания нужно отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации.

Табу дня: нельзя напрягать зрение.

Цитата дня: «Мечты сбываются. В противном случае природа не наделила бы нас способностью мечтать» (Джон Апдайк).

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