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Астрологический прогноз на 6 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любого дела – как профессионального, так и бытового.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не несут серьезных осложнений, особенно если вовремя принять необходимые меры.
Питание дня: под запретом все то, что может привести к пищевому отравлению: просроченные продукты, фастфуд и уличная еда.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай созревших к этому времени овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: от гадания нужно отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут полезной информации.
Табу дня: нельзя напрягать зрение.
Цитата дня: «Мечты сбываются. В противном случае природа не наделила бы нас способностью мечтать» (Джон Апдайк).
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