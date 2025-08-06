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Напряжение на Северском направлении растет — обозреватель
Ситуация на Северском направлении резко ухудшается: после потери Верхнекаменского русские войска приблизились к городу на два километра с юго-востока и усиливают давление в Серебрянском лесничестве.
Ситуация в районе Северска обостряется.
Об этом информирует 6 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников
После потери еще и Верхнекаменского враг подошел к городу на расстояние 2 км с юго-востока.
В Серебрянском лесничестве враг понемногу вытесняет наши подразделения. А это сильно влияет на Северск.
В Григоровке еще продолжаются бои, но контроля как территории, так и ситуации почти нет.
Если это село упадет, то оборона юго-восточной части Серебрянского лесничества станет невозможной.
И дальше враг сконцентрируется над захватом с. Серебрянка и с. Дроновка, чем сформирует клещи с севера и востока от Северска.
Напомним, в июле российская оккупационная армия пыталась взять в кольцо город Волчанск Харьковской области .