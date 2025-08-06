Напряжение на Северском направлении растет — обозреватель

Ситуация в районе Северска обостряется.

Об этом информирует 6 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

После потери еще и Верхнекаменского враг подошел к городу на расстояние 2 км с юго-востока.

В Серебрянском лесничестве враг понемногу вытесняет наши подразделения. А это сильно влияет на Северск.

В Григоровке еще продолжаются бои, но контроля как территории, так и ситуации почти нет.

Если это село упадет, то оборона юго-восточной части Серебрянского лесничества станет невозможной.