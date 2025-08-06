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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Напряжение на Северском направлении растет — обозреватель

Ситуация на Северском направлении резко ухудшается: после потери Верхнекаменского русские войска приблизились к городу на два километра с юго-востока и усиливают давление в Серебрянском лесничестве.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Ситуация в районе Северска обостряется.

Об этом информирует 6 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

  • После потери еще и Верхнекаменского враг подошел к городу на расстояние 2 км с юго-востока.

  • В Серебрянском лесничестве враг понемногу вытесняет наши подразделения. А это сильно влияет на Северск.

  • В Григоровке еще продолжаются бои, но контроля как территории, так и ситуации почти нет.

  • Если это село упадет, то оборона юго-восточной части Серебрянского лесничества станет невозможной.

  • И дальше враг сконцентрируется над захватом с. Серебрянка и с. Дроновка, чем сформирует клещи с севера и востока от Северска.

Напомним, в июле российская оккупационная армия пыталась взять в кольцо город Волчанск Харьковской области .

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