День ангела 6 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 6 августа, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 6 августа

6 августа 2025 года поздравьте с именинами Льва, Спаса.

Лев — латинское происхождение, означает “царь зверей”. В детстве упорный, добросовестный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым, иногда легкомысленным, но амбициозным.

Спас — древнеславянское имя, толкуется как “покровитель, бог урожая”. В детстве тихий, но уверенный в себе мальчик. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, целенаправленным/

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День ангела 6 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 6 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит силу, мудрость и свет на каждом шагу жизни. Желаю радости в сердце, покоя в душе и исполнения самых сокровенных мечтаний.

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С днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживает в сложные моменты и вдохновляет на добрые поступки. Желаю тебе здоровья, любви, тепла и благополучия каждый день.

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Сердечно поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя по пути добра и света, защищает от беды и наполняет жизнь счастливыми мгновениями.

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С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда поддерживал тебя, давал силы и надежду. Пусть каждый день доставляет радость, а душа наполняется спокойствием и верой в лучшее.

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Приветствую с днем ангела!