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День ангела 6 августа: кого и как поздравлять с именинами
6 августа 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 6 августа
6 августа 2025 года поздравьте с именинами Льва, Спаса.
Лев — латинское происхождение, означает “царь зверей”. В детстве упорный, добросовестный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым, иногда легкомысленным, но амбициозным.
Спас — древнеславянское имя, толкуется как “покровитель, бог урожая”. В детстве тихий, но уверенный в себе мальчик. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, целенаправленным/
День ангела 6 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит силу, мудрость и свет на каждом шагу жизни. Желаю радости в сердце, покоя в душе и исполнения самых сокровенных мечтаний.
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С днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, поддерживает в сложные моменты и вдохновляет на добрые поступки. Желаю тебе здоровья, любви, тепла и благополучия каждый день.
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Сердечно поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя по пути добра и света, защищает от беды и наполняет жизнь счастливыми мгновениями.
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С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда поддерживал тебя, давал силы и надежду. Пусть каждый день доставляет радость, а душа наполняется спокойствием и верой в лучшее.
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Приветствую с днем ангела!