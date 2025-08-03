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ТСН у соціальних мережах

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В Україні обвалився попит на готівковий долар: яка причина

Українці втратили інтерес до готівкового долара, надаючи перевагу євро.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Українці різко скоротили купівлю готівкового долара

Українці різко скоротили купівлю готівкового долара / © Getty Images

Попит населення України на готівковий долар впродовж другого кварталу поточного року різко впав — до $0,1 млрд у порівнянні з $1,9 млрд у першому кварталі. А загальний попит на готівкову валюту обвалився — до $0,8 млрд. від $2,8 млрд.

Про це свідчать дані інфляційного звіту НБУ.

У звіті сказано, що покращились курсові очікування домогосподарств відносно курсу валют, також є відносна стабільність гривні до долара та зростанням дохідності гривневих інструментів. Це й стримувало попит на готівкову валюту.

«У результаті обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням скоротився до $0,8 млрд у другому кварталі 2025 року від $2,8 млрд у першому кварталі 2025 року», — зазначили у відомстві.

Відповідно до даних НБУ, у квітні-червні 2025 року щомісячний чистий попит на готівкову іноземну валюту впав до найнижчого рівня від жовтня 2023 року — в середньому $0,3 млрд.

«Натомість у безготівковому сегменті валютного ринку чистий попит на іноземну валюту в другому кварталі 2025 року зріс», — уточнили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця 2025 року курс може досягти 43,5 грн/дол, а якщо бойові дії триватимуть 2026 року, долар здорожчає до 46 грн. Причина — затяжна війна та економічна нестабільність.

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