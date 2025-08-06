Хто найбільший покупець російської нафти – Independent

Хто найбільший покупець російської нафти / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп закликає Китай і Індію припинити закупівлю російської нафти, щоб обмежити фінансування війни проти України. За інформацією джерел, це питання піднімається у межах ширшого тиску на Кремль, аби змусити президента Росії Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.

Про це пише видання Independent.

Однак, попри дипломатичні зусилля, обидві країни не демонструють намірів скорочувати імпорт, адже дешева російська нафта залишається вигідною для їхніх енергетичних потреб і нафтопереробної промисловості.

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Три головні імпортери російської нафти після ембарго ЄС

Після запровадження Європейським союзом ембарго на більшість морських постачань російської нафти від січня 2023 року основні обсяги експорту були переорієнтовані з Європи на Азію. Найбільшими покупцями стали Китай, Індія та Туреччина.

Згідно з оцінками, Китай закупив російських енергоресурсів на суму близько 219,5 млрд доларів, Індія — на 133,4 млрд, Туреччина — на 90,3 млрд доларів. До повномасштабного вторгнення обсяги імпорту російської нафти Індією були незначними.

Окремо зазначається позиція Угорщини, яка продовжує отримувати частину нафти через трубопровід, попри те що є членом ЄС. Прем’єр Віктор Орбан неодноразово критикував санкції проти Росії.

Економічна доцільність і масштаби прибутків Кремля

Основним чинником привабливості російської нафти залишається її низька ціна: вона торгується зі знижкою до світового еталону Brent, що дозволяє нафтопереробним заводам отримувати додатковий прибуток, перетворюючи її на дизельне паливо та інші продукти.

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Попри санкції, доходи Росії залишаються значними. За даними Київської школи економіки, лише у червні РФ вторгувала 12,6 млрд доларів від продажу нафти. Загалом, за прогнозами, 2025 року експорт нафти може принести Кремлю близько 153 млрд доларів.

Обхід санкцій і "тіньовий флот"

Обмеження, запроваджене "Великою сімкою", передбачає стелю цін на російську нафту, а контроль за її дотриманням має здійснюватися через судноплавні й страхові компанії. Однак Москва активно обходить обмеження, використовуючи "тіньовий флот" — старі судна, які не підпадають під санкції, а також страхові й торговельні компанії з країн, що не підтримують санкційний режим.

Продаж нафти залишається ключовим джерелом надходжень до бюджету РФ. Отриманий виторг підтримує курс рубля та забезпечує закупівлі іноземних товарів, зокрема озброєння та комплектовання.

Нагадаємо, Трамп заявив, що планує запровадити 100-відсоткові тарифи проти торговельних партнерів Росії, підкресливши, що раніше ніколи цього не робив, але тепер має намір діяти активно.