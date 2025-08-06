У Путіна вперше прокоментували зустріч із Віткоффом

Віткофф та Путін / © Associated Press

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У Кремлі прокоментували зустріч президента РФ Володимира Путіна та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Дипломат Юрій Ушаков назвав розмову «корисною та конструктивною».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами Ушакова, йшлося, зокрема, про війну в Україні. Також зачепили питання розвитку співпраці між США та РФ.

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«Якщо назвати теми, то насамперед, звісно, це українська криза. І друга тема — це перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США та Росією», — сказав він.

За словами Ушакова, Росія передала американській стороні сигнали з українського питання та отримала відповідні сигнали Трампа», — додав Ушаков.

Він додав, що президент РФ «володіє повнотою інформації з українського питання».

Нагадаємо, 6 серпня спецпосланець Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Москви. Цього дня його літак приземлився у «Внуково». Американського політика зустрів спецпредставник кремлівського диктатора Кирило Дмитрієв. У Віткоффа були заплановані переговори з Путіним.

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Згодом з’явилися кадри зустрічі Путіна з Віткоффом. Деталі візиту не розголошувалися. Офіційних коментарів сторони не надавали.

Переговори тривали 2 години. Кортеж спецпосланця президента США Стіва Віткоффа залишив Кремль після двогодинної зустрічі з Володимиром Путіним.