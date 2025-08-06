У Путина впервые прокомментировали встречу с Виткоффом

Путин и Виткофф / © Associated Press

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В Кремле прокомментировали встречу президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Виткоффа. Дипломат Юрий Ушаков назвал разговор «полезным и конструктивным».

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам Ушакова, речь шла, в частности, о войне в Украине. Также затронули вопросы развития сотрудничества между США и РФ.

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«Если назвать темы, то, прежде всего, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сказал он.

По словам Ушакова, Россия передала американской стороне сигналы по украинскому вопросу и получила ответные сигналы Трампа», — добавил Ушаков.

Он добавил, что президент РФ «обладает полнотой информации по украинскому вопросу».

Напомним, 6 августа спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф прибыл в Москву. В этот день его самолет приземлился во «Внуково». Американского политика встретил спецпредставитель кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев. У Виткоффа были запланированы переговоры с Путиным.

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Впоследствии появились кадры встречи Путина с Виткоффом. Детали визита не разглашались. Официальные комментарии стороны не предоставляли.

Переговоры продолжались 2 часа. Кортеж спецпосланника президента США Стива Уиткоффа покинул Кремль после двухчасовой встречи с Владимиром Путиным.