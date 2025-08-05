Эксперт объяснил, чего ожидать от визитов Виткоффа в Москву и Келлога в Киев

США, Украина, Россия, ЕС / © DT.ua

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Спецпредставители США Стив Виткофф и Кит Келлог должны совершить поездки в Москву и Киев. Впрочем, ожидать прорывов от этих визитов не стоит.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

Для принятия соответствующих решений необходима политическая воля

Магда отмечает, что у Трампа на сегодняшний момент свобода скорее бизнесмена: получить какие-то выгоды, преференции, преимущества. В частности, иметь деньги для американского бюджета, хотя США и так являются самой мощной экономикой мира.

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По словам политолога, у Трампа нет четкой геополитической стратегии.

«Он критикует Обаму и Байдена, которые на самом деле не были настолько радикальными в своей внешней политике, как, скажем, администрации Буша — как старшего, так и младшего. В то же время Трамп не демонстрирует такой эффективности в противостоянии с империей зла, как в свое время делал Рональд Рейган», — пояснил эксперт.

При этом следует понимать: хотя Рейган и разрушил империю зла, он встречался с Горбачевым, проводил с ним переговоры. Но один вопрос говорить с тогдашним Горбачевым, продолжает Магда, а другой с сегодняшним Путиным.

«И то, что команда Трампа в значительной степени до сих пор находится в плену представлений времен Холодной войны, по моему мнению, создает существенную проблему», — добавил Магда.

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Ранее речь шла о том, что Путин готов вести переговоры только с президентом США Дональдом Трампом. Так, поездка спецпредставителя Стива Виткоффа может быть частью этих серьезных переговоров.

По словам Павла Климкина, экс-министра иностранных дел (2014–2019) и аналитика, любые серьезные переговоры Путин готов вести либо с Трампом, либо с китайцами. Европейцев он не принимает. Вероятно, общение с Виткоффом — это уже серьезная история. Дипломат акцентирует: он не человек, который принимает окончательные решения, хотя у него есть доверие Трампа.

«Но это означает, что Трамп будет смотреть в соответствии с тем, как он понимает ситуацию — доверяя своим инстинктам — на дальнейший переговорный процесс», — заключил эксперт.