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Ученые предупредили: популярный напиток может мешать вашему выздоровлению
Новое исследование показало, что кофеин помогает бактериям противостоять антибиотикам.
Ежедневная чашка кофе может не только бодрить, но и непреднамеренно помогать бактериям выжить во время лечения антибиотиками. К такому выводу пришла международная команда ученых под руководством профессора Аны Риты Брочадо из Вюрцбургского университета.
Об этом сообщило издание Earth.
Во время экспериментов ученые выяснили, что кофеин — активный компонент кофе — может ослаблять действие некоторых антибиотиков, в частности ципрофлоксацина. Сами лекарства он не нейтрализует, однако изменяет поведение бактерий, активируя ген Rob. В результате бактерии частично блокируют проникновение препарата, что затрудняет его влияние.
Этот эффект наиболее выражен у кишечной палочки, тогда как сальмонелла на действие кофеина почти не реагирует, вероятно, из-за других механизмов регуляции транспортных белков.
Хотя такая устойчивость не является полноценной антибиотикорезистентностью, она все равно представляет угрозу. Речь идет о «низкоуровневой» резистентности — временной и малозаметной, которая не фиксируется в стандартных лабораторных тестах, но может дать бактериям шанс на выживание и в конце концов способствовать развитию настоящей устойчивости.
Эти результаты могут повлиять на медицинскую практику: врачам, вероятно, придется учитывать питание пациентов, в частности то, употребляют ли они кофе во время курса антибиотиков.
Ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе, заменив его зеленым чаем.
Напомним, научные данные свидетельствуют, что употребление кофеина во время тренировки, а не перед ней, может значительно улучшить выносливость во время интенсивных физических нагрузок в жарких условиях.