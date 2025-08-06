Ученые предупредили: популярный напиток может мешать вашему выздоровлению

Кофе / © Pixabay

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Ежедневная чашка кофе может не только бодрить, но и непреднамеренно помогать бактериям выжить во время лечения антибиотиками. К такому выводу пришла международная команда ученых под руководством профессора Аны Риты Брочадо из Вюрцбургского университета.

Об этом сообщило издание Earth.

Во время экспериментов ученые выяснили, что кофеин — активный компонент кофе — может ослаблять действие некоторых антибиотиков, в частности ципрофлоксацина. Сами лекарства он не нейтрализует, однако изменяет поведение бактерий, активируя ген Rob. В результате бактерии частично блокируют проникновение препарата, что затрудняет его влияние.

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Этот эффект наиболее выражен у кишечной палочки, тогда как сальмонелла на действие кофеина почти не реагирует, вероятно, из-за других механизмов регуляции транспортных белков.

Хотя такая устойчивость не является полноценной антибиотикорезистентностью, она все равно представляет угрозу. Речь идет о «низкоуровневой» резистентности — временной и малозаметной, которая не фиксируется в стандартных лабораторных тестах, но может дать бактериям шанс на выживание и в конце концов способствовать развитию настоящей устойчивости.

Эти результаты могут повлиять на медицинскую практику: врачам, вероятно, придется учитывать питание пациентов, в частности то, употребляют ли они кофе во время курса антибиотиков.

Ранее мы рассказывали, что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе, заменив его зеленым чаем.

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Напомним, научные данные свидетельствуют, что употребление кофеина во время тренировки, а не перед ней, может значительно улучшить выносливость во время интенсивных физических нагрузок в жарких условиях.