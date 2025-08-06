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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Российская армия продвинулась в нескольких точках Донетчины: карта DeepState

Оккупанты достигли продвижения в пяти точках Донецкой области.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Аналитики DeepState заявили о продвижении российских войск в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области и обновили карту боевых действий.

Об этом сообщается в телеграм-канале DeepState 6 августа.

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калиново.

Карта с продвижением врага в Донецкой области / © Deepstatemap

Карта с продвижением врага в Донецкой области / © Deepstatemap

Напомним, ранее в DeepState сообщили, что в Донецкой области враг давит на Родинское, пытаясь обойти Покровск. Родинское имеет выгодное расположение для наступления в тыл Покровска. Если населенный пункт падет, следующими целями оккупантов могут стать Гришино и Шевченко — важные с логистической точки зрения населенные пункты.

В свою очередь военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил об обострении ситуации в районе Северска: захватчики подошли к городу на расстояние 2 км. В Серебрянском лесничестве враг понемногу вытесняет украинские подразделения и это очень влияет на Северск.

Утром 6 июня Генштаб ВСУ опроверг информацию об окружении украинских подразделений в Покровске. Силы обороны сдерживают врага вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

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