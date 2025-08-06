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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Російська армія просунулась у кількох точках Донеччини: мапа DeepState

Окупанти досягли просування у п’яти точках Донецької області.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Аналітики DeepState заявили про просування російських військ у районах кількох населених пунктів Донецької області та оновили мапу бойових дій.

Про це повідомляється у телеграм-каналі DeepState 6 серпня.

За даними аналітиків, російські окупанти просунулися у Серебрянському лісництві, біля Торського, Голубівки, Новохатського та Олександро-Калинового.

Мапа з просуванням ворога в Донецькій області / © Deepstatemap

Мапа з просуванням ворога в Донецькій області / © Deepstatemap

Нагадаємо, раніше у DeepState повідомили, що на Донеччині ворог тисне на Родинське, намагаючись обійти Покровськ. Родинське має вигідне розташування для наступу в тил Покровська. Якщо населений пункт впаде, наступними цілями окупантів можуть стати Гришине та Шевченко — важливі з логістичного погляду населені пункти.

Своєю чергою військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив про загострення ситуації в районі Сіверська: загарбники підійшли до міста на відстань 2 км. У Серебрянському лісництві ворог потроху витискає українські підрозділи і це дуже впливає на Сіверськ.

Вранці 6 червня Генштаб ЗСУ спростував інформацію про оточення українських підрозділів у Покровську. Сили оборони стримують ворога довкола Покровсько-Мирноградської агломерації.

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