Росіяни окупували населений пункт на Донеччині: подробиці

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З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 5 серпня. Так, ворог має просування та окупований населений пункт на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

Відомо, що росіяни окупували Попів Яр на Добропільському напрямку фронту. Це — Донецька область.

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«Ворог окупував Попів Яр, а також просунувся біля Торецька, Щербинівки, Воскресенки та Полтавки», — зазначили у повідомленні.

Попів Яр, Добропільський напрямок, Донеччина

Як зазначалося раніше, російські війська мають намір вийти на адміністративні кордони Донецької області. Вони стягнули великі резерви, які є неспівставні з нашими.

Росіяни намагаються взяти Покровськ, залучаючи для цього весь свій особовий склад. Вони дійшли від важкої броньованої техніки до комбінованих атак. Щобільше, окупанти тероризують цивільне населення, щоб змусити людей виїжджати, бо ворогу потрібно рівняти населені пункти із землею.

Нагадаємо, ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку в Донецькій області загострюється. Покровськ був і залишається одним із найважливіших вузлів оборони та логістики ЗСУ на Донбасі. І чи вдасться втримати це місто, безумовно, залежить від багатьох факторів.

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Військам РФ вдалося просунутися до села Новоекономічне біля Мирнограда, а також підійти впритул до Родинського та Красного Лиману. Так, окупанти можуть охопити у напівкільце Покровськ, бої за яке тривають від липня 2024 року. Пам'ятаємо, що там змогли закріпитися українські війська після втрати Авдіївки. Наразі Покровськ залишається одним із найбільших підконтрольних Україні міст у Донецькій області.