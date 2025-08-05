ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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123
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У Мережі виявили небезпечного Telegram-бота, який закликає підпалювати ТЦК: попередження від РНБО

Російські спецслужби використовують боти, щоб спровокувати українців на злочини.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Telegram

Telegram / © pixabay.com

У мережі поширюється інформація про шкідливий Telegram-бот, який закликає громадян до підпалів територіальних центрів комплектування (ТЦК) з метою зриву мобілізаційних заходів в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України у Telegram.

За даними правоохоронців, це — частина скоординованої інформаційно-диверсійної кампанії, яку організовують спецслужби країни-агресора. Її мета — дестабілізація внутрішньої ситуації, а також вербування виконавців для терактів. У результаті жертви таких схем можуть загинути або понести кримінальну відповідальність.

Подібні боти також збирають особисті дані користувачів, які згодом можуть бути використані для шантажу та подальших маніпуляцій з боку ворога.

Правоохоронці закликають українців бути пильними:

  • не передавайте боту жодних особистих даних;

  • не відкривайте повідомлення, що містять заклики до насильства чи протиправних дій;

  • у разі виявлення підозрілих ботів — повідомляйте СБУ або кіберполіцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що месенджер Telegram може бути заборонений в Україні на законодавчому рівні. наразі він залишається вразливим каналом для поширення російської пропаганди та деструктивного контенту.

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