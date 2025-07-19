В Україні можуть заборонити Telegram: в чому причина

Telegram / © Pexels

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Месенджер Telegram може бути заборонений в Україні на законодавчому рівні.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук передає 24 канал.

«Значить, є така можливість. Значить, треба вести перемовини. Якщо потрібні будуть державницькі рішення — український парламент ухвалить їх. Але ще раз кажу: не для піару, не для того, щоб хтось отримував лайки, а для того, щоб Україна здобула більше інформаційної безпеки», — наголосив Стефанчук.

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Йдеться про те, що месенджер Telegram, попри свою популярність, залишається вразливим каналом для поширення російської пропаганди та деструктивного контенту. За словами Стефанчука, заборона платформи обговорюється не з політичних мотивів, а винятково з міркувань безпеки.

Він також подякував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову та його команді за ефективну роботу. Зокрема, завдяки зусиллям Мінцифри частину російського контенту в Telegram вже неможливо переглядати навіть через VPN.

Поки що конкретного законопроєкту щодо блокування Telegram у Верховній Раді не зареєстровано. Однак дискусії в політичних колах та серед кіберфахівців свідчать: месенджери, які не забезпечують належного захисту та модерації, можуть бути обмежені.

Нагадаємо, TikTok фактично контролюється урядом КНР через держспівпрацю зі спецслужбами. У цьому контексті Китай є союзником Росії, тож московська пропаганда має там вільний простір.

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Китайська платформа жорстко блокує будь-який антикитайський контент.

Водночас, за словами Корсуна, росіяни використовують TikTok і Telegram як ефективні канали для інформаційних кампаній, які підтримуються Китаєм.

Платформа дозволяє РФ створювати канали, купувати рекламу і поширювати пропаганду завдяки стратегічному союзу між Москвою і Пекіном.