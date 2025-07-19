В Украине могут запретить Telegram: в чем причина

Telegram / © Pexels

Реклама

Мессенджер Telegram может быть запрещен в Украине на законодательном уровне.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук передает 24 канал.

«Значит, есть такая возможность. Значит, нужно вести переговоры. Если потребуются государственные решения — украинский парламент примет их. Но еще раз говорю: не для пиара, не для того, чтобы кто-то получал ругательства, а для того, чтобы Украина получила больше информационной безопасности», — подчеркнул Стефанчук.

Реклама

Речь идет о том, что мессенджер Telegram, несмотря на свою популярность, остается уязвимым каналом распространения российской пропаганды и деструктивного контента. По словам Стефанчука, запрет платформы обсуждается не по политическим мотивам, а исключительно из соображений безопасности.

Он также поблагодарил министра цифровой трансформации Михаила Федорова и его команду за эффективную работу. В частности, благодаря усилиям Минцифры часть российского контента в Telegram уже невозможно просматривать даже через VPN.

Пока что конкретный законопроект по блокированию Telegram в Верховной Раде не зарегистрирован. Однако дискуссии в политических кругах и среди киберспециалистов свидетельствуют: мессенджеры, не обеспечивающие должной защиты и модерации, могут быть ограничены.

Напомним, TikTok фактически контролируется правительством КНР через госсотрудничество со спецслужбами. В этом контексте Китай является союзником России, поэтому у московской пропаганды есть свободное пространство.

Реклама

Китайская платформа жестко блокирует любой антикитайский контент.

В то же время, по словам Корсуна, россияне используют TikTok и Telegram как эффективные каналы для поддерживаемых Китаем информационных кампаний.

Платформа позволяет РФ создавать каналы, покупать рекламу и распространять пропаганду благодаря стратегическому союзу между Москвой и Пекином.