У живой женщины в больнице хотели изъять органы: как это кончилось

В США у живой женщины хотели изъять органы / © pixabay.com

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В США возник скандал из-за службы, занимающейся донорством. Ее обвинили в том, что якобы их работники требовали изъять из живой женщины ее внутренние органы.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Данелла Гальегос была бездомной, когда в 2022 году она попала в пресвитерианскую больницу в Альбукерке, штат Нью-Мексико, с неизвестной медицинской проблемой, которая привела к коме. Ее семья была в отчаянии, когда им сказали, что она никогда не поправится, и они решили пожертвовать ее органы, чтобы спасти жизнь другого человека, нуждающегося в этом.

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Подготовка проводилась совместно с организацией New Mexico Donor Services, которая, по ее собственным данным, обслуживает два миллиона жителей штата, «соединяя доноров органов и тканей с нуждающимися в них пациентами».

Накануне операции родственники женщины увидели на ее глазах слезы, что свидетельствовало о том, что Данелла все еще может выйти из комы. Они сообщили об этом координаторам донорства, но они сказали, что это просто рефлекс.

В день донорства ее сестра увидела, как Данелла шевелилась, держа ее за руку, что убедило ее в том, что сестра все еще была в сознании.

Затем, перед операцией, медики увидели, как Данелла по их команде моргнула, находясь в глубокой коме, что их ошеломило. В статье New York Times подробно описано, как настойчивый координатор по трансплантации органов сказал врачам, что ей следует ввести морфин, чтобы они могли продолжить процедуру. Однако медики решили прекратить операцию, и это спасло женщине жизнь.

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Впоследствии Данелла полностью поправилась. Она отметила, что находясь в коме, ей было очень страшно и она только сейчас осознала, что была за мгновение до смерти.

Служба донорства опровергла заявления работников больницы о том, что на них оказывалось давление, чтобы они продолжали процедуру, несмотря на их сомнения.

Служба заявляет, что не вмешивается в медицинские решения, добавляя, что именно больницы несут ответственность за уход за пациентами.

Пресвитерианская больница опровергла их заявления, заявив, что служба действительно несла полную ответственность за все аспекты процесса и что она начала расследование обстоятельств дела Данеллы.

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Одна опытная медсестра отделения интенсивной терапии в пресвитерианской больнице сказала: «Им важно только получить органы. Они такие агрессивные. Это отвратительно».

Напомним, умер самый известный в мире донор, чья кровь спасла жизнь более 2 миллионов младенцев.