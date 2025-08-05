Три вида чая, которые нельзя пить при диабете

чай / © Pixabay

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Травяные чаи часто воспринимаются как полезная альтернатива кофе или сладким напиткам. Они известны своими противовоспалительными, успокаивающими и пищеварительными свойствами. Однако людям, живущим с диабетом, следует быть особенно осторожными с фитотерапией — даже с чаем.

Об этом пишет издание EatingWell

Некоторые растения могут опасно взаимодействовать с лекарствами или вызывать резкие изменения уровня сахара в крови. Об этом предупреждают американские диетологи, в частности клинический специалист Эрин Палински-Вейд.

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Алоэ вера: природный сахароснижатель с риском гипогликемии

Чай с алоэ вера набирает популярность, но исследования показывают: его регулярное употребление может значительно снижать уровень глюкозы в крови. Это звучит обнадеживающе, однако для людей, принимающих сахароснижающие препараты, такое действие может привести к гипогликемии — опасному состоянию, когда уровень сахара падает слишком низко. Некоторые исследования показывают, что алоэ вера также влияет на артериальное давление и уровень холестерина. Перед употреблением такого чая обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Ромашка: противопоказана при приеме антикоагулянтов

Ромашковый чай — один из самых популярных в мире благодаря своим успокаивающим свойствам. Однако людям с диабетом, которые принимают препараты для разжижения крови (например, варфарин), следует избегать ромашки. По словам диетологов, сочетание этих веществ может повысить риск внутренних кровотечений. Некоторые исследования прямо не рекомендуют употреблять ромашку пациентам, принимающим антикоагулянты. Если вы все же хотите пить такой чай — посоветуйтесь с врачом.

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Пажитник (фенугрек): помогает, но не всем

Пажитник активно изучается как средство поддержания уровня сахара. Исследования указывают на его способность улучшать уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов. Но вместе с тем он также имеет сильный гипогликемический эффект и может усиливать действие лекарств, снижающих сахар. К тому же пажитник способен взаимодействовать с антикоагулянтами, что опасно для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его следует употреблять только после согласования с эндокринологом.

Фитотерапия — не всегда безопасна

Стоит помнить, что фитотерапия не регулируется так же строго, как обычные лекарства. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) не проверяет все чаи и добавки на безопасность и эффективность. Это означает, что содержимое пакетика может не соответствовать заявленному, а сам напиток — взаимодействовать с вашим лекарством.

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Специалисты считают, что лучший подход к контролю диабета — это сбалансированное питание и физическая активность. Диетологи советуют сосредоточиться на пище, которая стабилизирует уровень сахара: овощи, нежирные белки, цельнозерновые, фрукты в сочетании с белками или жирами. Например, банан с греческим йогуртом и орехами — вкусный и безопасный перекус. Кроме того, стоит регулярно мониторить уровень глюкозы и иметь под рукой быстрые углеводы на случай гипогликемии.

Некоторые популярные травяные чаи могут быть не такими уж и безвредными для людей с диабетом. Алоэ вера, ромашка и пажитник имеют потенциально сильное влияние на уровень сахара и действие лекарств. Если вы употребляете эти чаи или планируете это делать — сначала проконсультируйтесь с врачом. Здоровье — в деталях.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему не стоит заливать чай кипятком и делились всеми секретами идеального заваривания. Также мы назвали самый полезный чай в мире, который помогает бороться со многими проблемами со здоровьем.