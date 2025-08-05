Три види чаю, які не можна пити за умови діабету

Чай / © Pixabay

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Трав’яні чаї часто сприймаються як корисна альтернатива каві або солодким напоям. Вони відомі своїми протизапальними, заспокійливими та травними властивостями. Однак людям, які живуть із діабетом, слід бути особливо обережними з фітотерапією — навіть з чаєм.

Про це пише видання EatingWell.

Деякі рослини можуть небезпечно взаємодіяти з ліками або спричиняти різкі зміни рівня цукру в крові. Про це попереджають американські дієтологи, зокрема клінічний фахівець Ерін Палінскі-Вейд.

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Алоє вера: природний цукрознижувач із ризиком гіпоглікемії

Чай з алоє вера набирає популярності, але дослідження свідчать: його регулярне вживання може значно знижувати рівень глюкози в крові. Це звучить обнадійливо, однак для людей, які приймають цукрознижувальні препарати, така дія може призвести до гіпоглікемії — небезпечного стану, коли рівень цукру падає занадто низько. Деякі дослідження показують, що алоє вера також впливає на артеріальний тиск і рівень холестерину. Перед вживанням такого чаю обов’язково слід проконсультуватися з лікарем.

Ромашка: протипоказана при прийомі антикоагулянтів

Ромашковий чай — один із найпопулярніших у світі завдяки своїм заспокійливим властивостям. Проте людям із діабетом, які приймають препарати для розрідження крові (наприклад, варфарин), слід уникати ромашки. За словами дієтологів, поєднання цих речовин може підвищити ризик внутрішніх кровотеч. Деякі дослідження прямо не рекомендують вживати ромашку пацієнтам, які приймають антикоагулянти. Якщо ви все ж хочете пити такий чай — порадьтеся з лікарем.

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Пажитник (фенугрек): допомагає, але не всім

Пажитник активно вивчається як засіб підтримки рівня цукру. Дослідження вказують на його здатність покращувати рівень глюкози, холестерину та тригліцеридів. Але разом із тим він також має сильний гіпоглікемічний ефект і може посилювати дію ліків, що знижують цукор. До того ж пажитник здатен взаємодіяти з антикоагулянтами, що небезпечно для людей з діабетом та серцево-судинними захворюваннями. Його варто вживати лише після узгодження з ендокринологом.

Фітотерапія — не завжди безпечна

Варто пам’ятати, що фітотерапія не регулюється так само суворо, як звичайні ліки. Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) не перевіряє всі чаї та добавки на безпеку та ефективність. Це означає, що вміст пакетика може не відповідати заявленому, а сам напій — взаємодіяти з вашими ліками.

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Фахівці вважають, що найкращий підхід до контролю діабету — це збалансоване харчування та фізична активність. Дієтологи радять зосередитися на їжі, яка стабілізує рівень цукру: овочі, нежирні білки, цільнозернові, фрукти в поєднанні з білками або жирами. Наприклад, банан із грецьким йогуртом та горіхами — смачний і безпечний перекус. Крім того, варто регулярно моніторити рівень глюкози і мати під рукою швидкі вуглеводи на випадок гіпоглікемії.

Деякі популярні трав’яні чаї можуть бути не такими вже й нешкідливими для людей із діабетом. Алоє вера, ромашка та пажитник мають потенційно сильний вплив на рівень цукру та дію ліків. Якщо ви вживаєте ці чаї або плануєте це робити — спершу проконсультуйтеся з лікарем. Здоров’я — у деталях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не варто заливати чай окропом і ділилися всіма секретами ідеального заварювання. Також ми назвали найкорисніший чай у світі, який допомагає боротися з багатьма проблемами зі здоров’ям.