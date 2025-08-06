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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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279
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Вчені попередили: популярний напій може заважати вашому одужанню

Нове дослідження показало, що кофеїн допомагає бактеріям протистояти антибіотикам.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кава

Кава / © Pixabay

Щоденна чашка кави може не лише бадьорити, а й ненавмисно допомагати бактеріям вижити під час лікування антибіотиками. Такого висновку дійшла міжнародна команда науковців під керівництвом професорки Ани Ріти Брочадо з Вюрцбурзького університету.

Про це повідомило видання Earth.

Під час експериментів науковці з’ясували, що кофеїн — активний компонент кави — може послаблювати дію деяких антибіотиків, зокрема ципрофлоксацину. Самі ліки він не нейтралізує, однак змінює поведінку бактерій, активуючи ген Rob. У результаті бактерії частково блокують проникнення препарату, що ускладнює його вплив.

Цей ефект найбільш виражений у кишкової палички. Натомість сальмонела на дію кофеїну майже не реагує, імовірно через інші механізми регуляції транспортних білків.

Хоча така стійкість не є повноцінною антибіотикорезистентністю, вона все одно становить загрозу. Йдеться про «низькорівневу» резистентність — тимчасову та малопомітну, яка не фіксується у стандартних лабораторних тестах, але може дати бактеріям шанс на виживання й зрештою сприяти розвитку справжньої стійкості.

Ці результати можуть вплинути на медичну практику: лікарям, ймовірно, доведеться зважати на харчування пацієнтів, зокрема на те, чи вживають вони каву під час курсу антибіотиків.

Раніше ми розповідали, що буде з організмом, якщо на місяць відмовитися від кави, замінивши її зеленим чаєм.

Нагадаємо, наукові дані свідчать, що вживання кофеїну під час тренування, а не перед ним, може значно покращити витривалість під час інтенсивних фізичних навантажень у жарких умовах.

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