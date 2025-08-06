Українців штрафують за "неправильні" паспорти: скільки доведеться заплатити

Українців штрафують за помилку в паспорті / © Associated Press

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Українці зобов’язані оновлювати фотографію в паспорті-книжечці після досягнення 25 і 45 років. Ця вимога є обов’язковою і на її виконання відводиться всього один місяць.

Якщо ж у встановлений термін не вклеїти нове фото до паспорта старого зразка або не замінити документ на сучасну ID-картку, документ визнається недійсним — і це загрожує штрафом від 17 до 51 грн.

Який штраф за протермінований паспорт

Якщо вчасно не вклеїти фото у паспорт старого зразка або не замінити такий паспорт на документ нового зразка, він вважається недійсним.

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Зокрема, за статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення користування недійсним паспортом тягне за собою покарання:

перший раз — попередження

у разі повторного порушення протягом року — штраф від 17 до 51 грн

Варто зауважити, що починаючи від 1 листопада 2016 року, як перший паспорт оформлюється виключно ID-картка — книжечковий формат більше не видається. Проте, якщо підстав для обміну документа немає, паспорт старого зразка залишається чинним без обмежень.

Раніше ми писали, коли потрібно змінити паспорт-книжечку на ID-карту. Більше про це читайте у новині.