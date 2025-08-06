Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько придется заплатить

Украинцев штрафуют за ошибку в паспорте / © Associated Press

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Украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте -книжечке по достижении 25 и 45 лет. Это требование обязательноt и на его выполнение отводится всего один месяц.

Если в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным — и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

Какоq штраф за просроченный паспорт

Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт документом нового образца, он считается недействительным.

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В частности, по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет наказание:

первый раз — предупреждение

в случае повторного нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 грн

Стоит отметить, что начиная с 1 ноября 2016 года, как первый паспорт оформляется исключительно ID-карта — книжечный формат больше не выдается. Однако если оснований для обмена документа нет, паспорт старого образца остается действующим без ограничений.

Ранtt мы писали, когда нужно сменить паспорт-книжечку на ID-карту. Больше об этом читайте в новости.