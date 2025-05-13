- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
Десятилетия с советским паспортом: 72-летний мужчина получил украинский документ
С советским паспортом — в независимой Украине: история жителя Тернопольщины, только сейчас оформившего документ.
В Тернопольской области 72-летний мужчина впервые получил паспорт гражданина Украины. До этого он десятилетиями пользовался устаревшим документом образца СССР.
Об этом сообщила миграционная служба Тернопольской области.
Как сообщили в миграционной службе региона, документ оформлен на основании судебного решения, которое подтвердило, что мужчина постоянно проживал в Украине еще на момент провозглашения независимости в 1991 году.
В Тернопольской миграционной службе подчеркнули, что этот человек не единственный, кто до сих пор не обменял свой старый советский паспорт образца 1974 года на украинский.
Напомним, в Польше хотят ужесточить требования для получения гражданства.