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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Десятилетия с советским паспортом: 72-летний мужчина получил украинский документ

С советским паспортом — в независимой Украине: история жителя Тернопольщины, только сейчас оформившего документ.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Паспорт Украины

Паспорт Украины / © Pexels

В Тернопольской области 72-летний мужчина впервые получил паспорт гражданина Украины. До этого он десятилетиями пользовался устаревшим документом образца СССР.

Об этом сообщила миграционная служба Тернопольской области.

Как сообщили в миграционной службе региона, документ оформлен на основании судебного решения, которое подтвердило, что мужчина постоянно проживал в Украине еще на момент провозглашения независимости в 1991 году.

В Тернопольской миграционной службе подчеркнули, что этот человек не единственный, кто до сих пор не обменял свой старый советский паспорт образца 1974 года на украинский.

Напомним, в Польше хотят ужесточить требования для получения гражданства.

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