Полиция три часа спасала секс-игрушку: почему так произошло

В США полиция вылавливала из реки секс-игрушку, перепутав ее телом

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В США полиция развернула спасательную операцию, продолжавшуюся три часа, чтобы выловить из реки «тело». Когда им все же это удалось, то оказалось, что это была секс-игрушка.

Об этом пишет metro.co.uk.

Трехчасовые поиски пропавшего тела в реке Айдахо закончились тем, что полиция вытащила из воды силиконовую секс-куклу в натуральную величину.

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По словам шерифа округа Карибу Адама Мэби, отчаянные попытки вытащить человеческое тело из реки Блэкфут начались после того, как кто-то сообщил, что видел плавающее в реке тело.

Заместители шерифа задействовали дроны, дно реки проверяли водолазы.

«Когда моя команда ушла в воду и вытащила его, они поняли, что это была просто кукла-спутница натуральной величины», — рассказал шериф Мэби.

Полиция обещает наказать владельца секс-куклы, однако признает, что сделать это будет нелегко, поскольку неизвестно, кто ее выбросил в реку.

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Напомним, в США у живой женщины в больнице хотели изъять органы.