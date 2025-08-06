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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Цікaвинки
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Поліція три години рятувала секс-іграшку: чому так сталось

У поліції пообіцяли покарати власника секс-іграшки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У США поліція виловлювала з річки секс-іграшку, переплутавши її тілом

У США поліція виловлювала з річки секс-іграшку, переплутавши її тілом

У США поліція розгорнула рятувальну операцію, яка тривала три години, щоб виловити із річки “тіло”. Коли їм все ж це вдалось, то виявилось, що це була секс-іграшка.

Про це пише metro.co.uk.

Тригодинні пошуки зниклого тіла в річці Айдахо закінчилися тим, що поліція витягла з води силіконову секс-ляльку в натуральну величину.

За словами шерифа округу Карібу Адама Мебі, відчайдушні спроби витягнути людське тіло з річки Блекфут почалися після того, як хтось повідомив, що бачив тіло, яке плавало в річці.

Заступники шерифа задіяли дрони, дно річки перевіряли водолази.

«Коли моя команда пішла у воду і витягла його, вони зрозуміли, що це була просто лялька-супутниця натуральної величини», — розповів шериф Мебі.

Поліція обіцяє покарати власника секс-ляльки, проте визнає, що зробити це буде нелегко, оскільки невідомо, хто її викинув у річку.

Нагадаємо, у США в живої жінки в лікарні хотіли вилучити органи.

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