Встреча Уиткоффа с Путиным: Трамп похвастался "прогрессом" — детали

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его посланник Стив Уиткофф завершил переговоры с российским диктатором Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Мой спецпосланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с Путиным. Был достигнут значительный прогресс», — заверил Трамп.

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Он заявил, что рассказал о результатах переговоров европейским партнерам.

«Все соглашаются, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — добавил президент США.

Других деталей он не уточнил. Значит ли это продление дедлайна ультиматума Трампа или его отмену, глава Белого дома не объяснил.

Напомним, что встреча Стива Уиткоффа и диктатора Путина длилась два часа.

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На встрече также присутствовал помощник Путина и бывший посол России в США Юрий Ушаков.

В Кремле назвали разговор «полезным и конструктивным».