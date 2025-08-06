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Встреча Уиткоффа с Путиным: Трамп похвастался "прогрессом" — детали
Трамп написал о «значительном прогрессе» после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа и Путина.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его посланник Стив Уиткофф завершил переговоры с российским диктатором Путиным по поводу войны в Украине.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
«Мой спецпосланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с Путиным. Был достигнут значительный прогресс», — заверил Трамп.
Он заявил, что рассказал о результатах переговоров европейским партнерам.
«Все соглашаются, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — добавил президент США.
Других деталей он не уточнил. Значит ли это продление дедлайна ультиматума Трампа или его отмену, глава Белого дома не объяснил.
Напомним, что встреча Стива Уиткоффа и диктатора Путина длилась два часа.
На встрече также присутствовал помощник Путина и бывший посол России в США Юрий Ушаков.
В Кремле назвали разговор «полезным и конструктивным».