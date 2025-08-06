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В Белом доме сообщили, когда введут вторичные санкции против России — Reuters
В то же время речь идет об «успешной» встрече спецпредставителя США Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина.
Уже в ближайшую пятницу, 8 августа, планируется введение вторичных санкций против России.
Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.
В то же время, по словам чиновника, состоявшиеся 6 августа переговоры между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой РФ Владимиром Путиным «прошли успешно», и Россия «проявляет заинтересованность» в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами.
Больше деталей в Белом доме пообещали предоставить позже.
Напомним, также стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио уже пообщался со спецпосланником Стивом Уиткоффом после его переговоров с Путиным в Москве. Объявление относительно применения санкций против России он пообещал позднее 6 августа.