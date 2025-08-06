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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Белом доме сообщили, когда введут вторичные санкции против России — Reuters

В то же время речь идет об «успешной» встрече спецпредставителя США Стива Уиткоффа и главы РФ Владимира Путина.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Белом доме сообщили, когда введут вторичные санкции против России — Reuters

Представитель Белого дома рассказал о санкциях против РФ. / © Associated Press

Уже в ближайшую пятницу, 8 августа, планируется введение вторичных санкций против России.

Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

В то же время, по словам чиновника, состоявшиеся 6 августа переговоры между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой РФ Владимиром Путиным «прошли успешно», и Россия «проявляет заинтересованность» в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами.

Больше деталей в Белом доме пообещали предоставить позже.

Напомним, также стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио уже пообщался со спецпосланником Стивом Уиткоффом после его переговоров с Путиным в Москве. Объявление относительно применения санкций против России он пообещал позднее 6 августа.

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