Представитель Белого дома рассказал о санкциях против РФ. / © Associated Press

Реклама

Уже в ближайшую пятницу, 8 августа, планируется введение вторичных санкций против России.

Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

В то же время, по словам чиновника, состоявшиеся 6 августа переговоры между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и главой РФ Владимиром Путиным «прошли успешно», и Россия «проявляет заинтересованность» в дальнейшем взаимодействии с Соединенными Штатами.

Реклама

Больше деталей в Белом доме пообещали предоставить позже.

Напомним, также стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио уже пообщался со спецпосланником Стивом Уиткоффом после его переговоров с Путиным в Москве. Объявление относительно применения санкций против России он пообещал позднее 6 августа.

Читайте также