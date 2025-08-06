В Україні виявили новий штам коронавірусу: що відомо про його симптоми

В Україні виявили новий варіант COVID-19: що відомо про штам Stratus / © Associated Press

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На території Полтавської області виявили новий варіант COVID-19. Фахівці Центру громадського здоров’я встановили, що це генетична лінія XFG, яку також назвали Stratus.

Про це пише Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Що відомо про новий штам

Швидко поширюється. Всесвітня організація охорони здоров’я додала Stratus до списку варіантів, що перебувають під моніторингом. Його частка у світі зросла з 7,4% до 22,7% лише за місяць.

Не призводить до тяжкої хвороби. Поточні дані свідчать, що цей штам не викликає тяжчого перебігу захворювання або збільшення смертності.

Новий симптом. Епідеміологи зазначають, що рідкісним, але помітним симптомом Stratus може бути хрипкий голос . Основні ж ознаки, такі як кашель, лихоманка і втома, залишаються без змін.

Вакцини діють. Експерти вважають, що наявні вакцини ефективно захищають від важких наслідків хвороби.

Раінше повідомлялося, що у Великій Британії поширюється новий варіант COVID‑19 під назвою Stratus (XFG та XFG.3), який став провідним у 30 % випадків у країні.