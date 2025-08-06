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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні виявили новий штам коронавірусу: що відомо про його симптоми

На території Полтавської області виявили новий варіант COVID-19, який швидко поширюється світом.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Україні виявили новий варіант COVID-19: що відомо про штам Stratus

В Україні виявили новий варіант COVID-19: що відомо про штам Stratus / © Associated Press

На території Полтавської області виявили новий варіант COVID-19. Фахівці Центру громадського здоров’я встановили, що це генетична лінія XFG, яку також назвали Stratus.

Про це пише Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Що відомо про новий штам

  • Швидко поширюється. Всесвітня організація охорони здоров’я додала Stratus до списку варіантів, що перебувають під моніторингом. Його частка у світі зросла з 7,4% до 22,7% лише за місяць.

  • Не призводить до тяжкої хвороби. Поточні дані свідчать, що цей штам не викликає тяжчого перебігу захворювання або збільшення смертності.

  • Новий симптом. Епідеміологи зазначають, що рідкісним, але помітним симптомом Stratus може бути хрипкий голос. Основні ж ознаки, такі як кашель, лихоманка і втома, залишаються без змін.

  • Вакцини діють. Експерти вважають, що наявні вакцини ефективно захищають від важких наслідків хвороби.

Раінше повідомлялося, що у Великій Британії поширюється новий варіант COVID‑19 під назвою Stratus (XFG та XFG.3), який став провідним у 30 % випадків у країні.

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