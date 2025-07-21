Пенсіонер заразився бубонною чумою від свого кота: як це сталося

Пенсіонер заразився бубонною чумою від свого кота / © unsplash.com

Реклама

У січні 2024 року 73-річний житель штату Орегон, США, пережив шокуючий інцидент: у нього діагностували бубонну чуму, якою він, ймовірно, заразився від свого домашнього кота. Лише через кілька годин після незначного порізу пальця та контакту з твариною, у чоловіка почали з’являтися симптоми «Чорної смерті».

Про це пише The Sun.

Швидке поширення інфекції

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), вже через день після порізу на зап’ясті чоловіка з’явилася болюча ранка. За кілька годин інфекція швидко поширилася. Вона викликала почервоніння та набряк лімфатичних вузлів, які стали дуже болючими. Ці набряки, відомі як бубони, розійшлися по всій руці аж до пахви. Якщо чуму не лікувати, шкіра над бубонами може почорніти й відмерти. Звідси і походить її історична назва — «Чорна смерть».

Реклама

Почорніла рука чоловіка, який одужує від рідкісного випадку чуми в США. / © thesun.co.uk

Через чотири дні пенсіонер звернувся до лікарні, де йому призначили антибіотики. Пізніші тести підтвердили наявність бактерії Yersinia pestis, яка викликає чуму. Після цього медики перевели пацієнта на сильніші препарати, такі як гентаміцин та левофлоксацин, що дозволило поліпшити його стан. Чоловіка госпіталізували на тиждень, а потім відправили додому для повного одужання, хоча він ще відчував виснаження.

Джерело зараження та сучасні ризики

Пізніше кіт чоловіка помер, оскільки він не міг отримувати антибіотики, поки його господар перебував у лікарні. Тести підтвердили, що тварина була носієм тієї ж смертельної чумної бактерії. Ймовірно, кіт заразився від інфікованих диких гризунів або бліх, а потім передав бактерії власнику. Коти особливо вразливі до чуми, оскільки їхня імунна система погано бореться з інфекцією, а полювання на гризунів збільшує ризик зараження.

Цей випадок став найранішим випадком бубонної чуми в Орегоні, оскільки зазвичай зараження реєструвалися з травня. Експерти припускають, що підвищення зимових температур може сприяти довшій активності бліх, що переносять чуму, збільшуючи ризик спалахів у несезонний період.

Чума у світі та її форми

Хоча багато хто вважає чуму хворобою минулого, деякі країни досі стикаються зі смертельними спалахами. За останні роки випадки захворювання були зареєстровані в США, Перу, Китаї, Болівії, Уганді, Танзанії та Росії. ВООЗ оцінює, що щорічно у світі реєструється від 1000 до 2000 випадків чуми.

Реклама

Чума проявляється у кількох формах:

Бубонна чума (найпоширеніша): характеризується бубонами (набряклими лімфатичними вузлами) у паху, пахвах або на шиї.

Септична чума : інфекція поширюється в кров, може супроводжуватися лихоманкою, болем у животі, шоком та крововиливами.

Легенева чума (найсмертоносніша): вражає легені, передається повітряно-крапельним шляхом і може бути летальною у 90% випадків, якщо її не лікувати. Минулого тижня в Аризоні чоловік помер від легеневої чуми лише через 24 години після появи симптомів.

Загроза та розробка вакцини

Чума залишається у списках пріоритетних патогенів ВООЗ та UKHSA через її потенціал спричинити пандемію. У Великій Британії чума більше не зустрічається, а ризик завезених випадків «дуже низький». Вчені з Оксфордського університету, розробники вакцини Covid AstraZeneca, працюють над створенням вакцини проти «Чорної смерті» через побоювання можливого нового спалаху.

Нагадаємо, вакцина Pfizer від коронавірусу може негативно позначитися на здоров’ї людських очей. Про це свідчить нове дослідження. Учені вивчили вплив вакцини на рогівку очей — прозору передню частину ока, що пропускає світло.