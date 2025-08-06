Легенда "Баварии" Мюллер официально нашел новый клуб

Томас Мюллер / © Associated Press

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Бывший полузащитник "Баварии" Томас Мюллер перешел в канадский "Ванкувер Уайткэпс", который выступает в МЛС.

Как сообщает официальный сайт клуба, 35-летний немец подписал контракт на срок до 31 декабря 2026 года.

Мюллер присоединился к "Ванкувер Уайткэпс" в статусе свободного агента. Летом этого года у него истек контракт с "Баварией".

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Томас – воспитанник "Баварии". Он находился в структуре мюнхенского клуба с 2000 года, а за главную команду дебютировал в 2009 году.

Мюллер провел в составе "Баварии" 756 матчей, отличившись 250 забитыми мячами и 276 голевыми передачами.

В прошлом сезоне Томас сыграл 49 матчей за мюнхенский клуб, забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

В его активе 32 выигранных трофея с "Баварией": 12 чемпионств Бундеслиги, 6 Кубков и 8 Суперкубков Германии, 2 победы в Лиге чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 триумфа на Клубном чемпионате мира.

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Мюллер – абсолютный рекордсмен "Баварии" по количеству сыгранных матчей за мюнхенский клуб. В прошлом году он обошел по этому показателю легендарного голкипера Зеппа Майера.

Томас является третьим лучшим бомбардиром в истории "Баварии". Больше него забивали за мюнхенцев только Герд Мюллер и Роберт Левандовски.

Мюллер является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. За Бундестим он выступал с 2010 по 2024 год, сыграв 131 матч и забив 45 голов.

Ранее сообщалось, что умер известный португальский футболист, выигрывавший Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.