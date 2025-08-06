Отдых в Буковеле летом 2025: какие цены и как сэкономить

Отдых в Буковеле летом / © ТСН

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В условиях войны спрос на отдых в Украине продолжает расти. В то же время стремительно повышаются и цены — поэтому отпуск становится все дороже. Одним из самых популярных курортов у украинцев остается Буковель.

Сколько стоит отдохнуть в отеле среди гор летом и как сэкономить, рассказывает ТСН.ua.

В этом сезоне среди украинцев особенно популярны ретритные форматы отдыха — гостиницы с чанами, бассейнами и wellness-программами. В таких заведениях высок уровень загруженности. В августе в Буковеле, по данным HotelMatrix, она составляет 55–60% как по будням, так и по выходным дням.

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Сколько стоит проживание в Буковеле

Стоимость проживания в отелях Буковеля варьируется. Хотя цены выросли, остаются доступные варианты — в большинстве своем это отели, расположенные дальше от центра или с более скромными условиями.

Например, на Booking.com в августе можно найти бюджетный вариант проживания за 765 грн в сутки для двух человек. Это отель, расположенный в 3,3 км от центра Буковеля, с интерьером в классическом карпатском стиле, где много дерева.

Буковель летом / © bukovel.com

Если же вас интересует более высокий уровень комфорта, вариантов немало. В пределах 1530 — 2000 грн за ночь предлагаются отели с обновленным интерьером, бассейнами или чанами.

Проживание в отелях со SPA-услугами стартует от 3173 грн за ночь. Чем новее и комфортнее заведение — тем выше стоимость. Так, номер повышенного класса в пятизвездочном отеле известной сети будет стоить около 7253 грн.

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За ночь в отеле с wellness-программами придется заплатить около 9400 грн. Самое дорогое жилье, которое можно забронировать на курорте, оценивается в 27 000 грн за ночь.

Как сэкономить в Буковеле

Сэкономить на отдыхе в Буковеле непросто, но реально. Если вы путешествуете на своем авто или не прочь воспользоваться общественным транспортом, можно найти жилье подальше от центра курорта — оно обойдется дешевле.

Буковель летом

Удобнее всего останавливаться в апартаментах с кухней, чтобы самостоятельно готовить еду. Это поможет снизить затраты, ведь питание в местных кафе и ресторанах стоит недешево.

Напомним, в Украине наблюдается настоящий ажиотаж на ж/д билеты — из областных центров в популярные курорты они распроданы на неделе вперед.