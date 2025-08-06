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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Відпочинок у Буковелі влітку 2025: які ціни та як зекономити

Скільки коштує відпочити у готелі серед гір влітку та як зекономити.

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Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Відпочинок у Буковелі влітку

Відпочинок у Буковелі влітку / © ТСН

В умовах війни попит на відпочинок в Україні продовжує зростати. Водночас стрімко підвищуються й ціни — через це відпустка стає дедалі дорожчою. Одним із найпопулярніших курортів в українців залишається Буковель.

Скільки коштує відпочити у готелі серед гір влітку та як зекономити, розповідає ТСН.ua.

Цього сезону серед українців особливо популярні ретритні формати відпочинку — готелі з чанами, басейнами та wellness-програмами. У таких закладах високий рівень завантаженості. У серпні в Буковелі, за даними HotelMatrix, вона становить 55–60% як у будні, так і у вихідні дні.

Скільки коштує проживання в Буковелі

Вартість проживання в готелях Буковеля варіюється. Хоча ціни зросли, залишаються доступні варіанти — здебільшого це готелі, розташовані далі від центру або з більш скромними умовами.

Наприклад, на Booking.com у серпні можна знайти найбюджетніший варіант проживання за 765 грн на добу для двох осіб. Це готель, розташований за 3,3 км від центру Буковеля, з інтер’єром у класичному карпатському стилі, де багато дерева.

Буковель влітку / © bukovel.com

Буковель влітку / © bukovel.com

Якщо ж вас цікавить вищий рівень комфорту, варіантів чимало. У межах 1 530 — 2 000 грн за ніч пропонуються готелі з оновленим інтер’єром, басейнами чи чанами.

Проживання у готелях зі SPA-послугами стартує від 3 173 грн за ніч. Чим новіший і комфортніший заклад — тим вища вартість. Так, номер підвищеного класу в п’ятизірковому готелі відомої мережі коштуватиме близько 7 253 грн.

За ніч у готелі з wellness-програмами доведеться заплатити близько 9 400 грн. Найдорожче житло, яке наразі можна забронювати на курорті, оцінюється в 27 000 грн за ніч.

Як зекономити в Буковелі

Зекономити на відпочинку в Буковелі непросто, але реально. Якщо ви подорожуєте на власному авто або не проти скористатися громадським транспортом, можна знайти житло подалі від центру курорту — воно обійдеться дешевше.

Буковель влітку

Буковель влітку

Найзручніше зупинятися в апартаментах з кухнею, щоб самостійно готувати їжу. Це допоможе зменшити витрати, адже харчування в місцевих кафе й ресторанах коштує недешево.

Нагадаємо, в Україні спостерігається справжній ажіотаж на залізничні квитки — з обласних центрів до популярних курортів вони розпродані на тижні вперед.

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