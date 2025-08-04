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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Відпочинок у Трускавці: які ціни у санаторіях, готелях і як зекономити

У Трускавці на Львівщині можна вдало відпочити та оздоровитися.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Відпочинок у Трускавці: які ціни у санаторіях, готелях і як зекономити

Трускавець / © www.flickr.com/Vitaliy Ilnytskyy

Трускавець — це курортне місто у Львівській області, де можна не тільки відпочити на природі, а й оздоровитися. Адже це місто-курорт відоме завдяки своїм цілющим водам та санаторіям, в яких можна отримати лікування від різних недуг.

Скільки коштує відпочинок і лікування у Трускавці влітку 2025 року — з’ясував ТСН.ua.

Скільки коштує доїхати до Трускавця

Оскільки зараз триває сезон відпусток, то квиток на потяг з Києва до Трускавця варто придбати заздалегідь, оскільки їх швидко розкуповують. Вартість найбюджетнішого квитка на вагон-плацкарт від 362 грн. Квитки у вагоні першого класу можна придбати за майже 1000 грн. Їхати потягом приблизно 9 годин. Проте зверніть увагу, що станом на зараз квитків з Києва до Трускавця практично немає.

Ще один спосіб доїхати до цього курортного міста зі столиці — це придбати квиток на автобус. Його вартість орієнтовно 1130 грн. Час у дорозі — 10-12 годин.

Є ще варіант доїхати до Львова. Квитків на потяги з Києва до Львова набагато більше і їхня ціна стартує від 150 грн. У Львові на залізничному вокзалі є автостанція, звідки відправляються автобуси до Трускавця. Ціна квитка від 200 грн, автобуси курсують дуже часто, а тому можна не хвилюватись, чи встигнете ви доїхати.

Де поселитися у Трускавці

У Трускавці є великий вибір житла. Це, як і бюджетні санаторії з відповідними умовами, так і дорожчі санаторії та готелі.

Крім того тут можна орендувати квартиру подобово чи навіть цілий будинок, якщо ви їдете великою родиною.

Трускавець / © www.flickr.com/Vitaliy Ilnytskyy

Трускавець / © www.flickr.com/Vitaliy Ilnytskyy

Санаторії у Трускавці

Найбюджетніший номер у санаторіях Трускавця коштуватиме від 530 грн з однієї особи за добу.

Проте зазвичай ціни там стартують від 800 до 1300 грн з особи за добу. Зверніть увагу, що часто це старіші санаторії з базовими умовами. Проте вони надають повний комплекс лікування та триразове харчування. А ще на їхній території є бювети із лікувальною водою. У вартість, як правило, включені базові медичні процедури та консультації лікаря. Це можуть бути такі санаторії, як-от: «Кристал», «Алмаз», «Янтар», «Весна».

Бюджетний номер в одному із санаторіїв Трускавця. Фото: sanatorii-karpat.com

Бюджетний номер в одному із санаторіїв Трускавця. Фото: sanatorii-karpat.com

Вартість проживання у середньому сегменті санаторіїв у Трускавці стартує від 1500 до 2500 грн за особу на добу. Під цю категорію підпадають номери у таких санаторіях: «Перлина Прикарпаття», «Карпати», «Шахтар», «Молдова».

Тут вам запропонують басейни, SPA-центри, покращене харчування, медичні послуги.

Готелі у Трускавці

Також у Трускавці можна зупинитись і у готелях, яких тут багато. Ціна бюджетного номера стартує від 500 до 1000 грн за добу. Якщо ви шукаєте недорогий варіант — доведеться зупинитися далі від центру міста. Також у бюджетних номерах ванна може бути спільною на кілька номерів. Таке ідеально підійде тим, хто не планує проводити багато часу в номері.

Середній сегмент — ціни у таких готелях стартують від 1500 до 2500 грн. Тут вам запропонують комфортний номер поблизу центру міста. Іноді у готелях можуть бути SPA-зони чи навіть басейн.

Вартість номера у готелі преміум-класу у Трускавці може стартувати від 3000 грн і вище. Наприклад, «першокласний» люкс в одному із готелів коштує понад 13 000 за добу. У таких номерах дуже часто уже включені сніданки. Крім того на їхній території можна отримати оздоровчі процедури, відпочити біля басейну. Також на території готелів розташовані ресторани, де можна одразу і поїсти.

Готельний номер за понад 13 000 грн за добу / © booking.com

Готельний номер за понад 13 000 грн за добу / © booking.com

Апартаменти та будинки

У Трускавці одним із бюджетних варіантів проживання є квартири подобово. Вартість такого типу житла у курортний сезон від 600 грн за добу. Проте орендувати потрібно заздалегідь через ажіотах влітку.

Умови у квартирі у Трускавці, яку здають в оренду за 680 грн на добу / © booking.com

Умови у квартирі у Трускавці, яку здають в оренду за 680 грн на добу / © booking.com

Також у селах поблизу Трускавця місцеві жителі здають в оренду житлові будинки. Ціни на них різні. Починаючи від 2500 і навіть до 25 000 грн за добу. Проте тут є переваги, такі варіанти підійдуть на великі компанії чи щоб відсвяткувати якісь важливі події.

Ресторани та кафе у Трускавці

Звичайно, найбюджетнішим варіантом щодо їжі у Трускавці буде, якщо ви готуватиме собі самостійно. У більшості санаторіїв вартість харчування у їдальнях уже включено у вашу путівку.

Крім того навіть, якщо ви не мешкаєте у готелях, то можете відвідати ресторани, які розташовані там. До прикладу, харчування за принципом «шведський стіл» у деяких закладах доступне за 150-200 грн. Комплексні обіди — 100-300 грн.

Загалом ціни у ресторанах та кафе Трускавця бувають, як демократичні, так і доволі високі, оскільки це курортне місто. Все залежить від ваших запитів.

Розваги у Трускавці

Щоб пізнати минуле цього міста, можна сходити в музей історії Трускавця. Вхідний квиток коштує 60 грн.

У місті є також дельфінарій. Вхідний квиток сюди коштує 400 грн. Є послуга «поплавати з дельфінами». Її вартість від 2550 грн. Дайвінг з дельфінами коштуватиме 5000 грн.

Якщо у вас є багато часу, то ви можете вирушити на автобусні екскурсії до Східниці, Борислава, Дрогобича, фортеці Тустань, водоспаду Кам’янка, озера Синевир. Їхня вартість від 300 до 800 грн з особи.

У цьому місті можна просто насолоджуватись прогулянками центральним парком, бюветом мінеральних вод, околицями Трускавця. Це абсолютно безкоштовно і дуже корисно для здоров’я.

Загальна вартість відпочинку в Трускавці

Відпочити у Трускавці можна, як бюджетно, так із «шиком».

В середньому бюджетний відпочинок у Трускавці на день може обійтися від 800 грн. Це за умови, якщо ви мешкатиме у бюджетному номері в санаторії чи апартаментах та утримайтесь від додаткових процедур. Їсти доведеться готувати самому або ж харчуватись у їдальні санаторію.

Середня вартість відпочинку в Трускавці стартує орієнтовно від 2000 грн за добу з особи. У цю вартість входить зручний номер у санаторії, готелі чи оренда апартаментів, можна відвідати місцевий ресторан чи навіть поїхати на одноденну екскурсію.

«Люкс» відпочинок у Трускавці обійдеться орієнтовно від 6000 грн за добу і вище. Адже більшість витрат — це оренда номера у готелі чи апартаментів.

Як зекономити

Зекономити на відпочинку в Трускавці можливо. Ось кілька ідей:

  • Добратися до цього курорту з Києва можна на бюджетному потязі у вагоні-плацкарт. Якщо ж ви не знайшли квиток на прямий потяг до Трускавця — можна пошукати бюджетні квитки до Львова, які коштують менше 150 грн, а тоді вирушити автобусом до Трускавця.

  • У місті можна поселитись у бюджетному номері в санаторії. Зазвичай у вартість цього включені базові медичні послуги та дієтичне харчування. Якщо не витрачати додаткових коштів — це економить.

  • Якщо ж ви не хочете мешкати у санаторії — можна орендувати бюджетну однокімнатну квартиру. Тут можна самостійно готувати, що теж зекономить бюджет.

  • Розваги замінити прогулянками по місту. Також можна поїхати наприклад, у Дрогобич — місто з красивою архітектурою та старовинною солеварнею. Але не замовляти екскурсію, а вирушити туди громадським транспортом, вартість проїзду всього 25-40 грн з особи.

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