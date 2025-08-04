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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Українка спробувала вивезти за кордон молодшого на 24 роки "коханого": який фінал

Чоловік призовного віку намагався виїхати за кордон, супроводжуючи «дружину» з інвалідністю, але його план провалився.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прикордонники викрили фейковий шлюб задля виїзду за кордон

Прикордонники викрили фейковий шлюб задля виїзду за кордон / © Держприкордонслужба України

Українські прикордонники на автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» у Вінницькій області викрили чоловіка та жінку, які намагалися незаконно виїхати за кордон під прикриттям шлюбу.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Виїхати з України через пункт пропуску «Могилів-Подільський» намагалися 31-річний чоловік та його 55-річна дружина з інвалідністю. Велика різниця у віці викликала у прикордонників підозри, однак пара наполягала, що у них — справжнє кохання.

Під час розмови з’ясувалося, що подружжя абсолютно не орієнтуються у базових питаннях сімейного характеру. Окрім того, чоловік навіть не зміг назвати діагноз своєї дружини.

Прикордонники зрештою з’ясували, що пара одружилася рік тому лише задля того, аби вивезти чоловіка призовного віку за кордон під виглядом супроводу дружини з інвалідністю.

За цим фактом працівники ДПСУ скерували повідомлення до Нацполіції за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, раніше прикордонники викрили 29-річного чоловіка, який одружився з колишньою 47-річною тещею, аби втекти з України. «Закохані» плуталися у відповідях, і таким чином вдалося викрити їхній обман.

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