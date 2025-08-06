Можно ли пить кофе перед сном / © Associated Press

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Многие любят вечернюю чашечку ароматного эспрессо или латте для «лучшего пищеварения», приятной беседы или просто из любви ко вкусу. Но действительно ли можно пить кофе перед сном без вреда для здоровья, об этом рассказало издание Real Simple, а также собрало действенные советы, чтобы узнать правду о вечернем кофе.

Кофе перед сном — не лучшая идея

Кофеин — это не просто энергетик, он оказывает непосредственное влияние на уровень кортизола (гормона стресса), повышает возбуждение и тревожность. И хотя днем это может быть полезно, ближе к ночи, совсем наоборот. Нарушение сна, трудности с засыпанием и некачественный ночной отдых, все это может быть следствием вечернего кофе. А как мы знаем, полноценный сон — это ключ к здоровью сердца, иммунитету, эмоциональной стабильности и красоте кожи.

Есть люди, которые не реагируют на кофеин так остро. Для них вечерний кофе — это о ритуале, эстетике, аромате.

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Кофе без кофеина

Декаф — более безопасный вариант на ночь, но даже в нем есть следы кофеина, его содержание в пределах 0,10%, однако для сверхчувствительных людей это может иметь значение. Если у вас нет проблем со сном, декаф может стать приятной альтернативой вечером. Но если вы не уверены, лучше избегать его употребления.

Полезные альтернативы кофе

Вишневый сок — звезда TikTok, богатый мелатонином, способствует засыпанию. Идеален для вечернего «сонного» коктейля.

Чай из ромашки — классика жанра. Помогает снизить тревожность, расслабиться и настроиться на сон. Его также часто используют при легких расстройствах желудка.

Зеленый чай без кофеина — для тех, кто не представляет вечера без горячего напитка. Обладает приятным вкусом и легким успокаивающим эффектом. Только выбирайте варианты с указанием «decaf».

Каждый организм уникален. Если вы выпиваете кофе в 20:00 и отлично спите, возможно, вам повезло. Но если в последнее время наблюдаете бессонницу, тревожность или усталость утром, попробуйте хотя бы на неделю отказаться от вечернего кофе и увидеть, как изменится ваше состояние.