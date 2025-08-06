Зеленский провел разговор с Трампом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Эта беседа состоялась после визита представителя Трампа Стивена Виткоффа в Москву.

Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться", - сказал Зеленский.

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Он также отметил, что в разговоре принимали участие европейские лидеры, которым он признателен за поддержку.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в ходе разговора лидеры государств обсудили то, что звучало в Москве.

Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен долгий и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напоследок президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

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Напомним, после встречи спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Путиным Трамп похвастался «значительным прогрессом» . Он назвал переговоры в Москве "продуктивными".