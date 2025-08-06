Переговоры президента РФ Владимира Путина и представителя президента США Стива Виткоффа / © Associated Press

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После переговоров президента РФ Владимира Путина со Стивом Виткоффом, представителем президента США Дональда Трампа, конструктивный диалог между Россией на Соединенными Штатами будет продолжен.

На это намекнул глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и близкий соратник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который играет ключевую роль в неофициальных контактах с командой Трампа.

«Благодарю всех за ваши добрые пожелания относительно успешного визита Стива Виткоффа в Москву. Диалог победит», — написал он в соцсети Х, дополнив сообщение смайликами в виде российского и американского флагов и голубя мира.

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Пропагандисты из российского государственного агентства ТАСС со ссылкой на Дмитриева сообщили, что «конструктивный диалог Россия — США» продолжается.

Ранее главный советник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков назвал разговор хозяина Кремля с представителем Трампа «полезным и конструктивным».

По словам Ушакова, темой разговора был не только «украинский кризис» (так в Кремле называют войну в Украине), но и перспективы стратегического сотрудничества между РФ и США.

Напомним, в среду, 6 августа, специальный представитель президента США Дональда Трампа по неофициальной дипломатической миссии Стив Виткофф прибыл в Москву, где его встретил Кирилл Дмитриев, представитель президента РФ Владимира Путина.

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Визит Виткоффа состоялся за несколько дней до завершения ультиматума президента Трампа: если до пятницы, 8 августа, Россия не согласится на прекращение огня в Украине, США введут новые санкции, включая повышение пошлин на энергоносители для стран, закупающих российскую нефть — прежде всего Индии и Китая.