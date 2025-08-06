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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський провів розмову з Трампом: про що говорили

Після візиту Віткоффа до Москви президент України обговорив з президентом США шляхи завершення війни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Ця бесіда відбулася після візиту представника Трампа Стівена Віткоффа до Москви.

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись», — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що в розмові брали участь європейські лідери, яким він вдячний за підтримку.

Володимир Зеленський наголосив, що в ході розмови лідери держав обговорили те, що озвучувалося у Москві.

«Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала», — підкреслив Володимир Зеленський.

Наостанок президент подякував усім, хто підтримує Україну.

Нагадаємо, після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Путіним Трамп похвалився «значним прогресом». Він назвав переговори у Москві «продуктивними».

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