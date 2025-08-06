Зеленський провів розмову з Трампом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Ця бесіда відбулася після візиту представника Трампа Стівена Віткоффа до Москви.

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись», — сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що в розмові брали участь європейські лідери, яким він вдячний за підтримку.

Володимир Зеленський наголосив, що в ході розмови лідери держав обговорили те, що озвучувалося у Москві.

«Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала», — підкреслив Володимир Зеленський.

Наостанок президент подякував усім, хто підтримує Україну.

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Нагадаємо, після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Путіним Трамп похвалився «значним прогресом». Він назвав переговори у Москві «продуктивними».