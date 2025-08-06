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Зеленський провів розмову з Трампом: про що говорили
Після візиту Віткоффа до Москви президент України обговорив з президентом США шляхи завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Ця бесіда відбулася після візиту представника Трампа Стівена Віткоффа до Москви.
Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.
«Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись», — сказав Зеленський.
Він також зазначив, що в розмові брали участь європейські лідери, яким він вдячний за підтримку.
Володимир Зеленський наголосив, що в ході розмови лідери держав обговорили те, що озвучувалося у Москві.
«Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала», — підкреслив Володимир Зеленський.
Наостанок президент подякував усім, хто підтримує Україну.
Нагадаємо, після зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Путіним Трамп похвалився «значним прогресом». Він назвав переговори у Москві «продуктивними».