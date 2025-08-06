У Зеленського прокоментували переговори Путіна з Віткоффом

Президент Росії Володимир Путін на спецпосланц США Стів Віткофф / © Associated Press

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Російський режим не має жодних реальних пропозицій для припинення війни проти України, а недавній контакт між американським спецпосланцем Стівом Віткоффом та Володимиром Путіним є лише політичним жестом, що не матиме практичного впливу на перебіг подій.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю YouTube-каналу РБК-Україна.

Як підкреслив посадовець, позиція Кремля залишається незмінною: російський лідер не відмовляється від ідеї реваншу та намагається легалізувати захоплення українських територій. Подоляк нагадав, що після розпаду СРСР 1991 року Росія була визнана у міжнародних кордонах, і не має жодного юридичного права на будь-які українські землі.

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«Путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета — виграти час, зберегти прибутки від експорту нафти та газу до Індії, Бразилії та Китаю, а також домогтися м’якшої риторики адміністрації Трампа і зменшення уваги США до війни», — наголосив Подоляк.

На думку радника, основна мета Кремля — послабити підтримку України Заходом, зокрема через зменшення постачання озброєнь. Для цього Москва чинить тиск на канали постачання, намагаючись заборонити постачання зброї через європейські та приватні механізми.

Подоляк підкреслив, що Трамп «розуміє тактику Кремля і не піде на ключові поступки».

Крім того, за словами представника ОП, Росія може спробувати вплинути на американський політикум через економічні пропозиції. Серед них — участь у видобутку корисних копалин в Арктиці, продаж газу на європейські ринки через американських посередників, а також відкриття доступу до російського нафтового сектору.

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Водночас Подоляк упевнений, що «ці ідеї більше не працюватимуть, зокрема з урахуванням політичного стилю Трампа».

У підсумку він зазначив, що Росія намагається переформатувати сприйняття війни у світі, але її намагання приречені на провал, бо її наміри не мають ані легітимності, ані реального шансу на міжнародне схвалення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 серпня у Москві відбулась зустріч президента Росії Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Після переговорів представник РФ опублікував допис у мережі Х зі смайликами у вигляді російського і американського прапорів та голуба миру.