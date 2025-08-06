У Зеленского прокомментировали переговоры Путина с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин на спецпосланца США Стива Уиткоффа / © Associated Press

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Российский режим не имеет никаких реальных предложений для прекращения войны против Украины, а недавний контакт между американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и Владимиром Путиным является лишь политическим жестом, который не будет иметь практического влияния на ход событий.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу РБК-Украина

Как подчеркнул чиновник, позиция Кремля остается неизменной: российский лидер не отказывается от идеи реванша и пытается легализовать захват украинских территорий. Подоляк напомнил, что после распада СССР в 1991 году Россия была признана в международных границах, и не имеет никакого юридического права на какие-либо украинские земли.

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«Путину нужна не только фактическая оккупация, но и европейское признание права на захват новых земель. Его цель — выиграть время, сохранить доходы от экспорта нефти и газа в Индию, Бразилию и Китай, а также добиться более мягкой риторики администрации Трампа и уменьшения внимания США к войне», — подчеркнул Подоляк.

По мнению советника, основная цель Кремля — ослабить поддержку Украины Западом, в частности через уменьшение поставок вооружений. Для этого Москва оказывает давление на каналы поставок, пытаясь запретить поставки оружия через европейские и частные механизмы.

Подоляк подчеркнул, что Трамп «понимает тактику Кремля и не пойдет на ключевые уступки».

Кроме того, по словам представителя ОП, Россия может попытаться повлиять на американский политикум через экономические предложения. Среди них — участие в добыче полезных ископаемых в Арктике, продажа газа на европейские рынки через американских посредников, а также открытие доступа к российскому нефтяному сектору.

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В то же время Подоляк уверен, что «эти идеи больше не будут работать, в том числе с учетом политического стиля Трампа».

В итоге он отметил, что Россия пытается переформатировать восприятие войны в мире, но ее попытки обречены на провал, потому что ее намерения не имеют ни легитимности, ни реального шанса на международное одобрение.

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 августа в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. После переговоров представитель РФ опубликовал сообщение в сети Х со смайликами в виде российского и американского флагов и голубя мира.