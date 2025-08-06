Колишній президент потрапив під домашній арешт через поведінку в соцмережах

Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару / © Associated Press

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Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару Верховний суд країни відправив під домашній арешт, оскільки він порушив накладені на нього обмеження на використання соціальних мереж у політичних цілях.

Про це повідомляє видання Bild.

Суд звинуватив експрезидента у тому, що він навмисно впливав на політичну ситуацію в країні через соціальні мережі.

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За допомогою своїх прихильників, зокрема трьох синів, представлених у парламенті, він поширював контент, який «підбурював напади на суд і вимагав іноземного втручання».

Болсонару має відбувати свій домашній арешт за місцем проживання, йому дозволено лише візити адвокатів та близьких родичів. Крім того, він зобов’язаний здати всі мобільні телефони та продовжувати носити електронний браслет на нозі.

Усі обмеження пов’язані з поточним процесом проти Болсонара, який має постати перед правосуддям за співучасть у спробі держперевороту після своєї поразки на виборах у 2022 році.

8 січня 2023 року прихильники Болсонару невдовзі після вступу на посаду нинішнього глави держави Лули да Сілви штурмували Конгрес, Верховний суд та президентський палац у Бразиліа. Болсонар наполягає на тому, що він не скоїв жодних правопорушень у зв’язку з цими подіями.

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Від середини липня цього року колишній президент Бразилії перебуває під суворими обмеженнями, які включають нічну комендантську годину, заборону контактів з дипломатами та носіння електронного браслета.

Нагадаємо, колишнього президента Колумбії Альваро Урібе засудили до 12 років домашнього арешту за підкуп свідків та корупцію.