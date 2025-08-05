Експрезидента зарештували у справі про держпереворот: деталі

Жаїр Болсонару / © Associated Press

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Верховний суд Бразилії відправив колишнього президента країни Жаїра Болсонару під домашній арешт через порушення ним “запобіжних заходів” в межах справи про спробу державного перевороту.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час засідання суддя Александр де Мораес заявив, що експрезидент порушив заборону на використання соціальних мереж, запроваджену минулого місяця. Тоді Болсонару було наказано носити електронний браслет для відслідковування пересування.

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Мораєс зазначив, що 3 серпня, коли прихильники Болсонару вийшли на вулиці в кількох містах країни, він використав акаунти своїх союзників у соцмережах, щоб поширити повідомлення, що містили "явні заклики та підбурювання до нападів на Верховний федеральний суд, а також відкриту підтримку іноземного втручання в судову систему Бразилії".

"Немає жодних сумнівів, що запобіжний захід було порушено", – оголосив Мораєс.

​​Суд заборонив Болсонару приймати відвідувачів, окрім близьких родичів і адвокатів, а поліції наказав вилучити всі мобільні телефони політика. Відвідувачам, які отримають дозвіл на зустріч із колишнім президентом, буде заборонено користуватися телефонами, робити фото чи знімати відео.

Прессекретар Болсонару підтвердив, що увечері 4 серпня поліція взяла його під домашній арешт у його резиденції в Бразиліа та вилучила його мобільний телефон. Адвокати колишнього президента заявили, що подадуть апеляцію на це рішення, бо, з їхніх слів, він не порушив жодного судового наказу.

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Зауважимо, Болсонару звинувачують у спробі державного перевороту з метою скасування результатів виборів 2022-го, насильницькому скасуванні демократії та верховенства права, а також у створенні злочинної організації. У разі визнання вини колишньому лідеру Бразилії загрожує понад 40 років ув’язнення.

Як повідомлялося, уряд Литви пішов у відставку. Президент Гітанас Науседа 4 серпня офіційно прийняв звільнення прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса. Відповідно до Конституції країни, після відставки глави уряду весь кабінет автоматично складає повноваження.