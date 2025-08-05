Экс-президент был арестован по делу о госперевороте: детали

Жаир Болсонара / © Associated Press

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Верховный суд Бразилии отправил бывшего президента страны Жаира Болсонару под домашний арест из-за нарушения им "мер предосторожности" в рамках дела о попытке государственного переворота.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время заседания судья Александр де Мораэс заявил, что экс-президент нарушил запрет на использование социальных сетей, введенный в прошлом месяце. Тогда Болсонару было велено носить электронный браслет для отслеживания передвижения.

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Мораес отметил, что 3 августа, когда сторонники Болсонара вышли на улицы в нескольких городах страны, он использовал аккаунты своих союзников в соцсетях, чтобы распространить сообщения, содержащие "явные призывы и подстрекательства к нападениям на Верховный федеральный суд, а также открытую поддержку иностранному вмешательству в судебную систему Бразилла".

"Нет никаких сомнений, что мера пресечения была нарушена", - объявил Мораес.

Суд запретил Болсонару принимать посетителей, кроме близких родственников и адвокатов, а полиции приказал изъять все мобильные телефоны политика. Посетителям, которые получат разрешение на встречу с бывшим президентом, будет запрещено пользоваться телефонами, фотографировать или снимать видео.

Пресссекретарь Болсонара подтвердил, что вечером 4 августа полиция взяла его под домашний арест в его резиденции в Бразилиа и изъяла мобильный телефон. Адвокаты бывшего президента заявили, что подадут апелляцию на это решение, потому что, по их словам, он не нарушил ни одного судебного приказа.

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Отметим, что Болсонару обвиняют в попытке государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022-го, насильственной отмене демократии и верховенства права, а также в создании преступной организации. В случае признания вины бывшему лидеру Бразилии грозит более 40 лет тюрьмы.

Как сообщалось, в ряд Литвы ушел в отставку . Президент Гитанас Науседа 4 августа официально принял увольнение премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса. Согласно Конституции страны, после отставки главы правительства весь кабинет автоматически слагает полномочия.