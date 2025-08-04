В Польше заговорили об отмене безвиза: в Украине прокомментировали

Загранпаспорт.

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Информация о якобы намерении Польши отменить безвизовый режим с Украиной не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Речь идет о личном мнении, одном из польских политиков, который не влияет на принятие подобных решений", - подчеркнули в ЦПИ.

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Отмечается, что безвизовый режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения, введенного всеми странами ЕС, входящими в Шенгенскую зону. Формально для отмены или ограничения безвиза необходимо решение на уровне Европейского Союза.

Заявление Польши об отмене безвиза

Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек заявил, что Варшава планирует возобновить визовый режим со странами, граждане которых чаще всего нарушают закон и совершают преступления. Якобы список таких стран уже формируется. В первую очередь рассматривается возможность распространения полной визовой обязанности на граждан Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии.

Между тем, один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Польша может вернуться к визовому режиму еще и с Украиной. По его словам, этого хотели бы "неофициально сотрудники полиции и спецслужб". Его заявление прозвучало на фоне задержания в Сопоте гражданина Украины по подозрению в планировании покушения на объекты инфраструктуры.

Дата публикации 20:49, 27.07.25 Количество просмотров 29 Срочно для беженцев в Польше, Германии и Чехии - важные изменения уже со следующего года!