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В Польше сотрудники полиции и спецслужб неофициально поддерживают идею возвращения визового режима с несколькими странами, включая Украину.

Об этом сообщил депутат Кшиштоф Босак, передает издание Do Rzeczy.

«Неофициально сотрудники полиции и спецслужб хотели бы вернуть визовый режим с многими странами, включая Украину, но политики из картеля „Правительство и Справедливость — Политическая партия — Социал-демократическая партия — Левые“ с периодическим участием PL2050 игнорируют их голоса по таким вопросам и не предоставляют инструмент контроля миграции из постсоветского пространства, которое является естественной русскоязычной средой для российских военных и гражданских служб», — рассказал он.

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Власти Польши планируют ввести полный визовый режим для граждан Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии из-за роста активности «грузинских банд» в Варшаве и высокого уровня преступности среди армянских мигрантов.

В Сопоте полиция задержала украинца, подозреваемого в попытке организовать теракт против инфраструктуры. К сожалению, большинство СМИ и политиков избегают обсуждения этих серьёзных проблем, на что обратил внимание один из лидеров Конфедерации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше планируют возобновить визовый режим со странами, граждане которых чаще всего нарушают закон и совершают преступления. В настоящее время перечень стран, граждане которых представляют наибольшую угрозу, уже формируется.

Кроме того, сообщалось, что Польша уже разместила контрольные пункты на своем северо-восточном участке границы с Литвой. С 7 июля 2025 года на приграничных территориях с Литвой введен временный контроль. Эти меры охватывают как территорию так называемой «зеленой границы» — леса, поля и водные пути, так и 13 определенных контрольных пунктов.

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