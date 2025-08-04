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У Польщі працівники поліції та спецслужб неофіційно підтримують ідею повернення візового режиму з кількома країнами, включно з Україною.

Про це повідомив депутат Кшиштоф Босак, передає видання Do Rzeczy.

«Неофіційно співробітники поліції та спецслужб хотіли б повернення візового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну, але політики з картелю „Уряд і справедливість — Політична партія — Соціал-демократична партія — Ліві“ за періодичної участі PL2050 ігнорують їхні голоси за такими питаннями та не надають інструменту імміграції із пострадянського простору, який є природним російськомовним угіддям для російських військових та цивільних служб», — розповів він.

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Влада Польщі планує ввести повний візовий режим для громадян Грузії, Вірменії, Венесуели та Колумбії через зростання активності «грузинських банд» у Варшаві та високі показники злочинності серед вірменських мігрантів.

У Сопоті поліція затримала українця, якого підозрюють у спробі організувати теракт проти інфраструктури. На жаль, більшість ЗМІ та політиків уникають обговорення цих серйозних проблем, на що звернув увагу один із лідерів Конфедерації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі планують відновити візовий режим із країнами, громадяни яких найчастіше порушують закон та скоюють злочини. Наразі перелік країн, громадяни яких становлять найбільшу загрозу, вже формується.

Окрім того, повідомлялось, Польща вже розмістила контрольні пункти на своєму північно-східному кордоні з Литвою. Від 7 липня 2025 року на прикордонних ділянках з Литвою введено тимчасові контролі. Ці заходи охоплюють як територію так званого «зеленого кордону» — лісів, полів та водних шляхів, так і 13 визначених контрольних пунктів.

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