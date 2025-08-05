Магнитная буря 5 августа: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

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Во вторник, 5 июля, активность Солнца несколько повысится. Магнитная буря поднимется до желтого уровня – это К-индекс 3,4.

Об этом сообщает Мeteoagent.

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце зафиксировано десять вспышек класса C и три вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М2,9. Он может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

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Магнитная буря 5 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. Наибольшее недомогание испытывают люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные и пожилые. Во время геомагнитных возмущений могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

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