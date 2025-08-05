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Магнитная буря 5 августа: чего ожидать от солнечной активности
За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса C и три вспышки класса М.
Во вторник, 5 июля, активность Солнца несколько повысится. Магнитная буря поднимется до желтого уровня – это К-индекс 3,4.
Об этом сообщает Мeteoagent.
За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце зафиксировано десять вспышек класса C и три вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М2,9. Он может вызвать небольшой уровень помех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье. Наибольшее недомогание испытывают люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные и пожилые. Во время геомагнитных возмущений могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.
Напомним, мы писали о том, что происходит с телом во время сна с открытым окном.